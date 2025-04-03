Цены на жилье: в мире снижение, в Казахстане замедление

Мировой рынок недвижимости переживает значительные изменения: цены на жилье по всему миру заметно "затормозились", а в некоторых регионах и вовсе падают, сообщает Zakon.kz.

Аналитики ведущего издания о мировом рынке недвижимости Mansion Global подсчитали, что с учетом инфляции мировые цены на жилье снизились на 3,6% – это первое подобное падение со времен мирового финансового кризиса 2008 года.

Глобальный индекс показывает, что реальные цены на жилье стали снижаться с середины 2022 года, когда центральные банки начали повышать процентные ставки. Эта тенденция замедления роста сохранялась и в конце 2024 года. Согласно Глобальному индексу цен на жилье Knight Frank, отслеживающему 55 стран, в последнем квартале 2024 года цены выросли всего на 2,6%, что значительно ниже долгосрочного тренда в 4,8%.

"Темпы роста мировых цен упали ниже долгосрочного тренда с начала 2022 года, когда процентные ставки начали расти по всему миру. Учитывая, что ожидается дальнейшее снижение ставок, рост цен на жилье должен ускориться во второй половине года, особенно в Европе и Северной Америке". Из отчета Мansionglobal

По мнению исследователей, мировые цены на жилье в настоящее время растут очень и очень умеренно. Стимул роста от снижения ставок в прошлом году исчерпал себя, и для увеличения текущих темпов роста, которые остаются ниже тренда, необходимо еще одно снижение ставок.

Турция, США и ЕС: где падение наиболее заметно

Турция возглавила индекс с номинальным ростом цен на жилье на 29,4% в годовом исчислении. Однако из-за высокой инфляции реальные цены в стране фактически снизились на 10,4% по сравнению с прошлым годом. Европейские страны заняли следующие семь мест в верхней части индекса, лидирует среди них Болгария с годовым темпом роста в 16,5%. При этом 44 из 55 стран, включенных в индекс, показали положительный годовой прирост цен.

США оказались в середине списка, заняв 33-е место с годовым приростом цен на жилье в 4,7%, хотя по сравнению с предыдущими шестью месяцами цены снизились на 0,5%. Наибольшие трудности испытывают Китай и Гонконг, оказавшиеся в нижней части индекса с годовым снижением цен на 8,6% и 8,2% соответственно.

В целом, с учетом инфляции, реальные цены на жилье во всем мире снизились на 3,6%.

Казахстан: замедление роста на фоне глобального тренда

Похожая тенденция, хотя и с некоторыми особенностями, наблюдается и в Казахстане. По данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, за 12 месяцев стоимость жилья в республике выросла на 4,8%. Однако с учетом инфляции зафиксировано реальное снижение на 4,6% год к году.

Более свежие данные за март 2025 года показывают дальнейшее замедление роста цен на квартиры в Казахстане. Если с сентября прошлого года жилье дорожало в среднем на 1% в месяц, то в марте рост составил всего 0,4%.

Как меняются цены

Наибольший рост цен на новые квартиры в марте зафиксирован в Таразе и Костанае (на 2,2%), а также в Актобе (на 2,1%). В то же время в крупных городах наблюдается снижение цен:

в Шымкенте – на 2,7%,

в Алматы – на 0,6%,

в Атырау – на 0,4%.

Несмотря на месячное замедление, за год средняя цена на квартиры в Казахстане выросла на 6% – это следствие инфляционных процессов. Единственным городом, где цены упали, стала Караганда (на 1,4%). Наиболее значительный рост за год отмечен в Актау (17,8%), а также в Астане, Уральске, Петропавловске и Костанае (от 9,4% до 11,3%). В Алматы цены увеличились на 4,2%, в Шымкенте – на 6,2%.

Данные Бюро национальной статистики за февраль 2025 года также отражают замедление роста цен как на первичном, так и на вторичном рынках жилья в Казахстане.

Фото: stat.gov.kz

Ранее мы сообщали, что и на вторичном рынке жилья были разнонаправленные изменения. К примеру, в Шымкенте "вторичка" за месяц подешевела почти на 4%. Незначительное снижение цены отмечается также и в Конаеве – на 0,3%.

А вот удорожание на рынке перепродажи квартир произошло в Талдыкоргане +2,3%, в Алматы +2,4% и Павлодаре – +1,8%. В остальных городах изменения оказались практически незаметными, а в Актобе, Караганде и Туркестане цены сохранились.