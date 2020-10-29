Как задерживали наркодиллеров в Алматы - видео

Этим же вечером оперативники вышли на поставщика наркотиков, задержании которого было изъято около трех граммов героина.

В Алматы были разоблачены и задержаны полицией два наркодиллера, передает zakon.kz.

В ходе спецоперации бойцы с наркобизнесом задержали 40-летнего гражданина Р. В его футляре для очков изъято 11 фольгированных свертков героина. Этим же вечером оперативники вышли на поставщика “смертельного порошка”, в кармане брюк которого обнаружено восемь подобных свертков. – Если подробнее, в Алатауском районе был остановлен автомобиль Kia, в которой находились четверо мужчин, - рассказал о первом задержании начальник Управления по противодействию наркопреступности ДП города Алматы Ерлан Алмагамбетов.

По его словам, каждый из пассажиров имеет судимость. При санкционированном личном обыске у гр.Р. было обнаружено 11 свертков.

Эти расфасованные дозы именуются “чеками”. Содержимое одного “чека” обычно хватает на две-три дозы. В практике не бывает, чтобы для личного потребления брали в таком количестве. Выяснением этого сейчас занимается следствие. Кроме этого, оказалось что водитель авто – 40-летний гражданин А., находился в состоянии наркотического опьянения, будучи лишенным права управления ТС за аналогичное правонарушение. Про решению суда он подвергнут административному аресту. Автомашина помещена на штрафстоянку, – добавил Алмагамбетов.

Этим же вечером оперативники вышли на поставщика наркотиков, задержании которого было изъято около трех граммов героина.

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