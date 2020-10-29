Мажилисмен об использовании пенсионных накоплений: поручения Президента будут выполнены в срок

Номер 101 данного законопроекта в плане работы Мажилиса является лишь порядковым номером и не означает последовательность рассмотрения законопроекта.

Председатель Комитета Мажилиса по экономической реформе и региональному развитию Нуртай Сабильянов дал пояснения по законопроекту, включающему вопрос об использовании пенсионных накоплений, сообщает zakon.kz.

Свой комментарий мажилисмен Нуртай Сабильянов опубликовал на своей странице в Facebook.

Депутат, в частности, отметил, что соответствующий законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам восстановления экономического роста" принят в работу на пленарном заседании Мажилиса, которое состоялось 21 октября 2020 года.

Комитетом создана рабочая группа по рассмотрению данного законопроекта, в состав которой вошли представители государственных органов, общественных организаций и эксперты. Проведено 6 заседаний рабочей группы и 1 расширенное заседание Комитета. Все поправки тщательно рассматриваются и обсуждаются, - написал Нуртай Сабильянов.

Рассмотрение же в первом чтении данного законопроекта, как отметил депутат, планируется на пленарном заседании Мажилиса 4 ноября 2020 года.

После его одобрения во втором чтении планируется направление данного проекта Закона в Сенат до конца ноября 2020 года.

Таким образом, поручения Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Кемелевича Токаева об использовании пенсионных накоплений, как и другие поручения будут исполнены в срок, - подчеркнул Нуртай Сабильянов.

При этом мажилисмен акцентировал внимание, что номер 101 данного законопроекта в плане работы Мажилиса Парламента Республики Казахстан "является лишь порядковым номером и не означает последовательность рассмотрения законопроекта.

По поправкам, не имеющим отношения к вопросу использования пенсионных накоплений, сообщаем, что данный законопроект внесен в Мажилис Парламента Правительством Республики Казахстан. Законопроектом предусматривается внесение поправок не только по использованию пенсионных накоплений, но и по другим сферам, - пояснил Нуртай Сабильянов.

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