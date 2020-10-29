Вопросы организации выборов в Мажилис обсудили на заседании ЦИК

Выборы депутатов в Мажилис и маслихаты назначены на 10 января 2021 года.

29 октября состоялось заседание Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан.

В заседании приняли участие представители политических партий, центральных государственных органов, общественных объединений по защите прав инвалидов, руководители вузов-партнеров электорального обучения, в режиме ВКС территориальные избирательные комиссии, в режиме онлайн - представители средств массовой информации.

На заседании были рассмотрены вопросы об организации обучения членов избирательных комиссий и других участников избирательного процесса в период кампании по выборам депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов Республики Казахстан, назначенных на 10 января 2021 года. Также был рассмотрен вопрос об обеспечении избирательных прав лиц с ограниченными возможностями на очередных выборах депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов Республики Казахстан, назначенных на 10 января 2021 года.



По первому вопросу повестки дня выступила Секретарь Центральной избирательной комиссии Сабила Мустафина.

Она сообщила, что в межэлекторальный период деятельность Центризбиркома была сконцентрирована в двух направлениях:

- повышение уровня профессионализма членов территориальных избирательных комиссий, работающих на постоянной профессиональной основе, через непрерывное электоральное обучение .

- разработка учебно-методических комплексов и обучающих материалов.

В текущем году, в рамках Дорожной карты электорального обучения, Центризбиркомом были проведены 24 обучающих мероприятия (лекций, семинаров, тренингов, вебинаров), с охватом более 1000 человек из различных целевых категорий участников избирательного процесса как на республиканском, так и региональном уровнях.

Основой системы электорального обучения стала каскадная модель подготовки организаторов выборного процесса по всем уровням избирательной системы: от Центризбиркома – на республиканском уровне, до участковой избирательной комиссии.

Методической базой обучения стали, разработанные по заказу Центризбиркома, на профессиональной основе учебно-методические комплексы по различным выборным кампаниям, которые приняты в обучающий процесс и размещены в открытом доступе на интернет-ресурсе ЦИК, а также система дистанционного обучения и тестирования (ДОТ) с выдачей электронных сертификатов ЦИК.

В 2018 году как отдельное направление обучения был принят дистанционный формат обучения членов избирательных комиссий, а это свыше 70 тысяч человек.

В преддверии выборов, в сентябре-октябре проведена серия кустовых обучающих семинаров в регионах с выездом членов и сотрудников аппарата ЦИК для углубленной подготовки территориальных избирательных комиссий.

По рекомендации Центризбиркома регионами были сформированы Поэтапные планы, предусматриваюшие обучение нижестоящих комиссий по каскадной модели.

С учетом карантинных мер, обучающие мероприятия в предстоящей кампании будут организованы в дистанционном формате. Подготовленные члены территориальных избирательных комиссий обучают членов нижестоящих комиссий с использованием удаленного доступа.

Планируется комплекс дистанционных ВКС-семинаров, в ходе которых будут разъяснены конкретные организационные аспекты деятельности избирательных комиссий по этапам выборной кампании.

Кроме этого ЦИК изготовит обучающий фильм о работе организаторов выборов в День голосования, который будет доступен на интернет-ресурсе Центризбиркома. Для работы с избирателями готовятся информационные, разъяснительные и мобилизационные ролики.

Сабила Мустафина отметила, что избирательный процесс объединяет различные субъекты и категории участников: представителей политических партий, иных общественных объединений, некоммерческих организаций, доверенных лиц, наблюдателей, представителей СМИ.

И все они, будучи наделенными конституционным законом о выборах соответствующим правами и обязанностями, должны выполнять свои полномочия при неукоснительном соблюдении избирательного законодательства.

Согласно доклада, в эту выборную кампанию руководители политических партий, участвующие в заседаниях ЦИК, также проявляют заинтересованность в совместных мероприятиях электорального обучения для представителей штабов, активов, доверенных лиц и наблюдателей.

При этом в соответствии со своим статусом избирательная комиссия обязана проявлять беспристрастность и независимость, не оказывать предпочтения и не быть связанной решениями политической партии либо иного общественного объединения.

В связи с этим в качестве методической поддержки для обучения представителей партий и общественных объединений все разрабатываемые Центризбиркомом в рамках проведения данной выборной кампании методические и учебные материалы, предназначенные для различных целевых аудиторий, будут размещаться в открытом доступе – на официальном интернет-ресурсе и телеграмм-канале ЦИК.

Декларация глобальных принципов непартийного наблюдения и мониторинга выборов общественными организациями, провозглашенная в ООН 3 апреля 2012 года, устанавливает, что "общественные организации, осуществляющие наблюдение, обязуются организовать эффективное обучение в части применяемых в национальном законодательстве обязательств, правил, регламентов и процедур наблюдения...".

Если общественные организации объединяются для наблюдения, то они берут на себя ответственность по подготовке этой категории участников избирательного процесса.

Главный принцип обучения как организаторов, так и других участников выборов – это строгое соблюдение норм закона.

В ходе заседания Председатель Центризбиркома Берик Имашев отметил, что электоральное обучение является одной из важных составляющих выборного процесса как организаторов выборов, так и иных участников избирательного процесса. И разработанная и внедренная система дистанционного обучения участников избирательного процесса находит свое активное применение в условиях пандемии.

По второму вопросу заседания выступил член Центризбиркома Ерлан Дауылбаев.

Он сообщил, что в целях реализации Конвенции ООН о правах инвалидов, в 2017 году при Центризбиркоме создана Рабочая группа по обеспечению избирательных прав инвалидов. На сегодняшний день состав рабочей группы обновлен, из 15 членов Рабочей группы 9 - представители общественных объединений инвалидов.

Центризбиркомом, в соответствии с Конвенцией о правах инвалидов, проводится системная работа по вовлечению граждан с ограниченными возможностями в общественную жизнь. ​

​Так постановлением Центризбиркома от 29 ноября 2018 года "Об утверждении Рекомендаций по формированию составов избирательных комиссий в 2019 году" при внесении предложений по составу членов избирательных комиссий политическим партиям и иным общественным объединениям рекомендовано учитывать принципы меритократии, преемственности в работе и обновления за счет участия молодежи в работе избирательных комиссий; соблюдение гендерного равенства; выдвижение в составы избирательных комиссий лиц с ограниченными возможностями.

При формировании составов избирательных комиссий в январе 2019 года, по представлению общественных объединений, 455 граждан с ограниченными возможностями были избраны членами комиссий. В том числе 6 человек – в областных, 12 – в городских и районных, 432 человек – в участковых избирательных комиссиях.

Постановлением Центризбиркома от 21 декабря 2018 года № 24/217 утверждены Рекомендации по обеспечению избирательных прав граждан с ограниченными возможностями.

Так, пункт 5 Рекомендаций предусматривает: "Для обеспечения участия граждан с ограниченными возможностями в политической и общественной жизни рекомендуется политическим партиям и иным общественным объединениям выдвигать граждан с ограниченными возможностями в кандидаты на выборные должности, включать в партийные списки, предлагать в составы избирательных комиссий при их формировании".

В 2018 году в Конституционный закон Республики Казахстан "О выборах в Республике Казахстан" впервые были введены нормы, направленнные на дальнейшее обеспечение избирательных прав граждан с ограниченными возможностями.

Закон предусматривает, что участковая избирательная комиссия должна принимать необходимые меры по реализации избирательных прав граждан с ограниченными возможностями, при этом местные исполнительные органы обязаны содействовать избирательным комиссиям в работе по этому направлению.

Нововведение также предполагает, что при оборудовании помещения для голосования, должны обеспечиваться условия для бесприпятственного доступа избирателей, являющихся гражданами с ограниченными возможностями, и голосования в нем.

В частности, на избирательном участке должны быть предусмотрены: тактильные указатели, компьютер с монитором, а также наушники для слепых, слабовидящих и слабослышащих, кабина для тайного голосования с наличием в ней стола с дополнительным освещением, трафаретами, средствами оптической коррекции и др.

В рамках подготовки к предстоящей избирательной кампании в июне месяце была проведена инвентаризация всех, на тот период, 10048 избирательных участков. По результатам установлено:

- 95,6% (9606) помещений избирательных участков размещаются на первых этажах;

- 83,6% (8113) избирательных участков имеют пандусы при входе в здание. При этом соответствуют СНИП - 79,8% (6473) из них.

- 72% (6889) избирательных участков имеют поручни при входе в здание.

Только 37% (3597) избирательных участков имеют тактильные указатели при входе в здание; 29% (2832) - в помещениях для голосования.

Наличие специального лифта для инвалидов-колясочников только в 4% или в 372 избирательных участках.

В этой связи Центризбиркомом было рекомендовано местным исполнительным органам предусмотреть необходимые условия:

- стоянки для автотранспорта, перила, пандусы, настилы, широкие проемы дверей, лифты, тактильные указатели, специальные средства для тайного голосования и другое;

- на избирательных участках, на которых предполагается участие в голосовании значительного количества слепоглухих и глухих избирателей, при содействии местных исполнительных органов, общественных объединений могут привлекаться сурдопереводчики, тифлосурдо-переводчики.

Местным исполнительным органам необходимо оказывать содействие избирательным комиссиям по использованию в период выборных кампаний технических возможностей библиотек для слепых, коррекционных школ, общественных организаций инвалидов, располагающих специальным оборудованием (тифлотехническими средствами), на котором установлены компьютерные программы экранного доступа, преобразующие текстовые файлы в звуковые или тактильные сигналы.

В период выборной кампании избирательные комиссии на основании сведений местных исполнительных органов о количестве избирателей с ограниченными возможностями, принимают меры:

- по подготовке в аудиоформате (на цифровых носителях) информационных материалов об избирательной кампании (времени и месте голосования, основных избирательных действиях, необходимой контактной информации, например, телефон, адрес избирательных комиссий), порядке голосования, порядке заполнения бюллетеня и осуществления других избирательных процедур;

- по изготовлению в необходимом количестве информационных материалов о партийных списках, напечатанных увеличенным шрифтом, удобным для прочтения.

Центральная избирательная комиссия обеспечивает изготовление информационных материалов в доступном формате (в том числе плакаты увеличенным шрифтом, трафареты избирательного бюллетеня для незрячих и слабовидящих избирателей, аудио и видео ролики с сурдопереводом и бегущей строкой и другое) в рамках средств, выделенных на информационное сопровождение выборов депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан.

Изготовление информационных материалов в доступном формате при выборах депутатов маслихатов обеспечивает соответствующая территориальная избирательная комиссия.

Средствам массовой информации рекомендуется использовать сурдоперевод или субтитрирование в телевизионном эфире информационных выпусков и тематических передач о ходе подготовки и проведения выборов.

В рамках заседания Председатель ЦИК Берик Имашев подчеркнул актуальность вопроса обеспечения участия граждан с ограниченными возможностями в политической и общественной жизни, в том числе включение их в партийные списки.

В настоящее время между Центральной избирательной комиссией Республики Казахстан и общественными организациями: Республиканское общественное объединение "Казахстанская конфедерация инвалидов", республиканское общественное объединение "Казахское общество глухих", общественное объединение "Казахское общество слепых", общественное объединение "Ассоциация женщин с инвалидностью "Шырақ" подписаны Меморандумы о сотрудничестве по вопросам реализации избирательных прав граждан с ограниченными возможностями.

По второму вопросу повестки дня также выступила председатель общественного объединения "Ассоциация женщин с инвалидностью "Шырақ" Ляззат Калтаева. В своем выступлении Л.Калтаева отметила, "внимание со стороны избирательной системы к особым потребностям лиц с ограниченными возможностями значительно возросло. За последние несколько лет сделано столько, сколько не было сделано".

После заседания состоялся брифинг для средств массовой информации, на котором члены Центризбиркома ответили на вопросы СМИ.

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