Реформа правоохранительной и судебной систем будет контролироваться мной лично - Токаев

Реформа должна быть оперативной, прозрачной и эффективной - Президент.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в VII Съезде Национальной палаты предпринимателей "Атамекен", передает zakon.kz со ссылкой на Акорду.

В своем выступлении Глава государства подчеркнул, что Национальная палата "Атамекен" успешно защищает права и законные интересы бизнеса, а также активно участвует в реализации государственной политики по поддержке предпринимательства. Президент считает, что сегодня есть все основания говорить, что предпринимательство стало движущей силой казахстанской экономики.

За последние пять лет доля малого и среднего бизнеса в экономике страны увеличилась с 24% до 32%. Количество людей, занятых в сфере предпринимательства, выросло на 21% с 2,8 миллиона до 3,4 миллиона. Сегодня около 40% занятых работают в малом и среднем бизнесе. Большой вклад в это внесла Национальная палата, которая объединяет государство и бизнес, - сказал Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев отметил скоординированную работу Правительства и НПП "Атамекен", что благоприятно влияет на бизнес-климат в стране. В текущем году принят восьмой пакет законодательных инициатив, предусматривающий дальнейшее дерегулирование, упрощение процедур для бизнеса, сокращение сроков предоставления государственных услуг.

По моему поручению для защиты прав предпринимателей законодательно закреплен принцип "презумпции добросовестности бизнеса". Это позволяет толковать в пользу предпринимателей все спорные вопросы и неясности. Надеюсь, данные законодательные изменения будут поддержаны соответствующей судебной практикой. С 1 января текущего года моим Указом введен мораторий на проверки малого и микропредпринимательства сроком на три года. В результате количество проверок таких субъектов снижено в 8 раз, - подчеркнул Президент.

По оценке Главы государства, благодаря слаженной работе Правительства и бизнеса Казахстана в целом удалось сохранить контроль над ситуацией в здравоохранении и экономике в условиях пандемии. Был принят ряд беспрецедентных антикризисных мер по поддержке малого и среднего бизнеса, более 700 тысяч субъектов предпринимательства были либо освобождены от уплаты налогов, либо для них были снижены налоговые ставки. Активно заработала программа "Экономика простых вещей". До конца года отменены арендные платежи для субъектов МСБ, располагающихся в зданиях государственных и квазигосударственных организаций. Также до конца года для наиболее пострадавших секторов отменены отчисления во все внебюджетные фонды. Процентные ставки по всем действующим кредитам наиболее пострадавших субъектов МСБ субсидируются до 6% годовых.

Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству и Нацбанку продлить действие программы "Дорожная карта занятости" на 2021 год, при этом в обновленной программе следует учесть недоработки, которые выявлены в ходе реализации первого этапа.

В особенности речь идет о качественном, эффективном освоении выделяемых средств в регионах. В буквальном смысле закапывание денег в землю, как это происходило в некоторых случаях, или раздача контрактов "своим" компаниям не должны повториться. Часть средств можно направить на микрокредитование. Правительство и Нацбанк должны внести конкретные предложения до 1 декабря. Хочу отметить, что значительную поддержку в разработке и реализации антикризисных мер оказала Национальная палата. Говоря медицинским языком, совместными усилиями мы смогли правильно диагностировать проблемы и выбрать нужные методы лечения, - сказал Президент.

Касым-Жомарт Токаев полагает, что пандемия и кризис ставят перед Казахстаном новые вызовы. Поэтому государство продолжит системно улучшать условия ведения бизнеса в стране. По его поручению начата разработка качественно новой регуляторной системы. Все контрольно-надзорные, разрешительные и иные регуляторные инструменты будут подвергнуты масштабной и конкретной ревизии.

Мы начали реформу правоохранительной и судебной систем. Реформа должна быть оперативной, прозрачной и эффективной. Эта работа будет контролироваться мной лично. Крайне важно проводить изменения этих сложных, закрытых систем, в том числе сквозь призму защиты прав и интересов бизнеса. Поэтому я ожидаю от "Атамекен" практических предложений. Все сотрудники правоохранительных органов - от инспектора до генерала - должны осознавать, что они также являются полноценными участниками работы по формированию благоприятного бизнес-климата в стране, - заявил Глава государства.

В зоне особого внимания остается вопрос увеличения казахстанского содержания и поддержки перерабатывающей промышленности. Правительством начата актуализация нормативно-правовой базы регулируемых закупок. Идет работа по проекту закона о закупках квазигоссектора. Разрабатываются механизмы по обеспечению сырьем обрабатывающих производств. Готовится новая законодательная база для отечественного промышленного сектора. Начата разработка национального проекта развития агропромышленного комплекса.

Сейчас имеется реальный шанс правильно оценить свой потенциал, учесть уроки прошлого, текущую ситуацию и адекватно определить будущее сельского хозяйства. Требуется создать правильную регуляторную среду, определить действенные меры и институты поддержки, а затем смело двинуться вперед - без шараханий и ежегодной смены приоритетов. Я буду лично контролировать ход разработки программного документа по АПК. Причем буду заслушивать и чиновников, и предпринимателей, и экспертов. Наступил реальный момент усиления потенциала сельского хозяйства. В противном случае могут наступить необратимые негативные последствия для нашей экономики, - подчеркнул Президент.

Касым-Жомарт Токаев призвал отечественные компании активно осваивать внешние рынки. Правительству совместно с НПП поручено определить отрасли и предприятия, имеющие экспортный потенциал. Такие проекты получат комплекс мер поддержки по пакетному принципу: льготное финансирование, механизмы экспортной поддержки, натурные гранты. Казахстан намерен увеличить объем несырьевого экспорта до 29 миллиардов долларов уже в следующем году.

Особое внимание в выступлении было уделено вопросу сохранения темпов цифровизации экономики страны.

В ближайшее время должен быть решен еще один важнейший для предпринимателей вопрос доступа к земле. По моему поручению Правительством подготовлен проект закона по цифровизации земельных отношений и упрощению доступа отечественного бизнеса к земельным ресурсам несельскохозяйственного назначения. Также предусмотрено электронное оказание государственных услуг в сфере земельных отношений и архитектуры, сокращение сроков предоставления земельных участков с 1 года до 20 дней, исключение госакта, землеустроительного проекта и ряд других важных новелл. Прошу Правительство до конца года внести данный законопроект в Парламент, - поручил Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев назвал поддержку и защиту отечественного предпринимательства важнейшей задачей для развития страны. Это также одно из главных предвыборных обещаний и приоритетов Президента, поэтому он всегда будет делать упор на развитие национального бизнеса.

Правительство и другие государственные органы будут обеспечивать надлежащее выполнение задач, связанных с поддержкой бизнеса. Однако бизнес-сектор также должен быстро адаптироваться к новым вызовам. Предприниматели должны сосредоточиться на модернизации своего бизнеса. Это, прежде всего, означает быть конкурентоспособным, всегда стремиться реализовывать новые инициативы и новые проекты. В то же время мы не должны забывать о важности справедливого распределения дохода. Предпринимателям необходимо создавать рабочие места и увеличивать доходы. Прежде всего, это обязанность предприятий, получающих финансовую помощь от государства, - сказал Глава государства.

В завершении своего выступления Касым-Жомарт Токаев отметил, что только работая вместе, мы сможем восстановить экономику страны и выйти на новый уровень развития. Президент выразил уверенность, что Национальная палата "Атамекен" и впредь останется престижной структурой, представляющей интересы всего казахстанского бизнес-сообщества.

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