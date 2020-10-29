Военную технику заметили на дорогах Алматы

Подробности выясняются.

Очевидцы сняли на камеры телефонов военную технику на Восточной объездной автодороге в Алматы, передает zakon.kz.

Точное количество техники неизвестно. Судя по видео, по улице ВОАД ехали три БТР и один грузовик. Они следовали по улице в сопровождении полицейских машин.

Подробности выясняются.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!