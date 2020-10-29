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Военную технику заметили на дорогах Алматы

Подробности выясняются.

Фото : скриншот видео29 октября 2020, 19:33

Очевидцы сняли на камеры телефонов военную технику на Восточной объездной автодороге в Алматы, передает zakon.kz.

Точное количество техники неизвестно. Судя по видео, по улице ВОАД ехали три БТР и один грузовик. Они следовали по улице в сопровождении полицейских машин.

Подробности выясняются.


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