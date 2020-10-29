Военную технику заметили на дорогах Алматы
Подробности выясняются.
Фото : скриншот видео29 октября 2020, 19:33
Очевидцы сняли на камеры телефонов военную технику на Восточной объездной автодороге в Алматы, передает zakon.kz.
Точное количество техники неизвестно. Судя по видео, по улице ВОАД ехали три БТР и один грузовик. Они следовали по улице в сопровождении полицейских машин.
Подробности выясняются.
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