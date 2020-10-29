Михаил Кукушкин сенсационно победил в матче с первым сеяным Astana Open Бенуа Пером

Кукушкин накануне в непростом поединке обыграл аргентинца Федерико Дельбониса.

Казахстанский теннисист Михаил Кукушкин в 1/8 финала турнира серии ATP 250 Astana Open встретился 28-й ракеткой мира Бенуа Пером, передает zakon.kz.

Француз получил первый номер посева на турнире, поэтому эта игра для него была здесь стартовой. Кукушкин же накануне в непростом поединке обыграл аргентинца Федерико Дельбониса.

Михаил Кукушкин в первом сете на равных сражался с Бенуа Пером. Он уверенно забирал геймы на своей подаче, ошибся только в первом. Точными резаными ударами казахстанец вынуждал соперника ошибаться. Первая подача у Бенуа Пера заходила через раз, а в восьмом гейме он сделал три двойные ошибки, что и позволило Кукушкину оформить долгожданный обратный брейк. Итогом равной борьбы в сете стал тай-брейк. Уступая 1:5, Кукушкин почти сравнял счет, но тут к Перу вернулась первая подача, которая и помогла французу завершить сет в свою пользу.

Во второй партии Кукушкин позволил сопернику уйти в отрыв со счетом 3:0, но прибавил на своей подаче и забрал четвертый гейм под ноль. Бенуа Пер по-прежнему чередовал мощнейшие виннеры с обидными промахами, а эйсы с двойными ошибками. Последнее вновь привело к обратному брейку Кукушкина, а безупречно отыграв следующий гейм на своей подаче, он сравнял счет – 4:4. Теннисисты упорно держали свою подачу, матч продолжился очередным тай-брейком, и здесь уже казахстанец был намного точнее. Счет по партиям сравнялся.

Третий сет начался в борьбе за каждое очко. На этот раз первым брейк сделал Михаил Кукушкин. Бенуа Пер всеми силами пытался сразу наверстать отставание, но у казахстанца хватило хладнокровия, чтобы удержать свою подачу и создать отрыв в три гейма.

Казахстанец прекрасно чувствовал мяч и смог сделать еще один брейк, чего было более чем достаточно для уверенной победы в партии и в этом матче: 6:7 (4:7), 7:6 (7:2), 6:1.

Соперником Михаила Кукушкина в четвертьфинале будет Эмиль Руусувуори, который сегодня в трех сетах победил и Джордана Томпсона из Австралии.

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