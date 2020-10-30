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В Испании ЧП из-за коронавируса продлили до мая 2021 года

В постановление все же внесена возможность пересмотра ЧП в марте. Также премьера обязали отчитываться о ситуации перед парламентом каждые два месяца.

Фото : EPA/UPG30 октября 2020, 01:55

Парламент Испании утвердил предложение правительства о введении чрезвычайного положения в стране до 9 мая 2021 года, передает zakon.kz со ссылкой на RTVE.

При этом некоторые фракции изначально не были согласны с постановлением, так как считали, что у них не достаточно инструментов для контроля над решением.

В итоге депутаты поддержали решение, добавив к нему обязательство премьер-министра Педро Санчеса отчитываться о ситуации каждые два месяца.

Кроме того, в постановление включили возможность пересмотра и снятия чрезвычайного положения 9 марта.


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