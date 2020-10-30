Международные правозащитники выступили в поддержку казахстанца, получившего пожизненный срок в Китае

Одним из поводов для преследования стало то, что он поддержал переселение проживающих в СУАР казахов в Казахстан.

Международная правозащитная организация Amnesty International призвала общественность написать письмо тюремным властям Синьцзяна в защиту этнического казаха Нагыза Мухамедулы, получившего пожизненный срок по обвинению в "сепаратизме", сообщает zakon.kz со ссылкой на СНЦА.

По данным организации, Мухамедулы является членом Союза писателей Синьцзяна (издал два сборника стихотворений). Он работал в государственном управлении нематериального культурного наследия в округе Алтай. Его семья в 2012 году переехала в Казахстан. В начале 2018-го Мухамедулы перенес операцию на сердце, после чего приехал к родственникам в Алма-Ату. В марте с ним связался коллега и попросил срочно приступить к работе, в том же месяце Мухамедулы вернулся в Китай, где был задержан.

На протяжении двух лет, по данным правозащитников, писатель был лишен связи с внешним миром, в сентябре 2020 года ему вынесли приговор. Со слов родственников Мухамедулы, поводом для преследования стало высказанное им на встрече с друзьями в День независимости Казахстана мнение о политике "двуязычного образования" в Синьцзяне, а также то, что он поддержал переселение проживающих в СУАР казахов в Казахстан.

Как отмечает Amnesty International, семье Нагыза и его адвокату не были предоставлены официальные документы о приговоре, но некоторым родственникам позволили наблюдать за судебным заседанием с экрана монитора. В суде Мухамедулы отказался признать вину, он также сообщил, что в ходе допросов подвергался избиениям и пыткам — его прижигали сигаретами.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!