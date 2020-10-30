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В Казахстане от коронавируса и пневмонии скончались 6 человек

Всего от коронавируса в Казахстане скончались 1825 человек, от пневмонии 399.

Фото : 24.kz30 октября 2020, 09:18

За сутки от пневмонии и коронавируса скончались 6 человек, передает zakon.kz.

От пневмонии с признаками коронавирусной инфекции за сутки скончались 2 человека, от коронавируса 4 человека.

Всего от коронавируса в Казахстане скончались 1825 человек, от пневмонии 399.


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