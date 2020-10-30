Школьники Алматы участвуют в проекте "Спорт в одном квадрате"

Проект проводится второй месяц.

Спортивные тренировки и соревнования в формате онлайн, пожалуй, единственный способ поддерживать физическую активность школьников в период пандемии.

Учитывая эти обстоятельства, в алматинских школах запустили онлайн проект "Спорт в одном квадрате". Основная задача проекта - создать возможность для учеников заниматься физической культурой даже в небольшом помещении.

Все упражнения выполняются на специальном спортивном коврике, под ритмичную музыку. Видео-уроки с упражнениями участники могут просматривать через смартфоны или другие гаджеты. Такие интерактивные занятия позволяют не только поддерживать физическую активность в сегодняшних реалиях, но и развивают чувство ритма у детей.

Курс "Спорт в одном квадрате" был разработан казахстанским тренером, президентом федерации Tafisa Kazakhstan Альфией Кальмаганбетовой. Проект осуществляется в рамках городской программы "Спорттык Алматы" при поддержке Управления спорта г.Алматы.

Мы присоединились к проекту в начале октября. Первую неделю, когда только начинали, дети не были так активны, как хотелось бы. Все-таки новый вид спорта, а участвуют в основном младшие классы, и многое им тогда казалось непонятным. После первых школьных соревнований появилось много желающих, все хотят участвовать, завоевать призовое место и диплом. У детей проснулся интерес и это радует, - говорит учитель физической культуры школы №37 Динислам Мухаметали.

Победители и призеры онлайн-турнира награждаются медалями и дипломами. За два месяца организаторами было проведено 386 мероприятий в 88 школах. В настоящее время в онлайн проекте "Спорт в одном квадрате" участвуют 36 182 учеников из школ Алматы.

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