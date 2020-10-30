Горячие новости
Читайте также

Подозреваемого в продаже несуществующего авто задержали в Алматы

Проверяется его причастность к другим преступлениям.

Фото : Pixabay30 октября 2020, 09:36

Подозреваемого в мошенничестве жителя Алматы 2001 года рождения задержали полицейские, передает zakon.kz.

По информации ДП, он разместил объявление о продаже Mercedes. В объявлении он указал цену немного ниже рыночной. На объявление откликнулся житель Павлодара.

Подозреваемый тут же заявил потенциальному покупателю, что желающих приобрести эту машину очень много, затем предложил ему оплатить задаток, чтобы снять объявление с продажи. Сумма задатка – 100 тысяч тенге. Получив деньги переводом на карту, мошенник сразу же выключал абонентский номер, - рассказал начальник Управления криминальной полиции ДП Алматы, полковник полиции Еркин Инкаров.

Проверяется его причастность к другим преступлениям.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты