Подозреваемого в продаже несуществующего авто задержали в Алматы

Проверяется его причастность к другим преступлениям.

Подозреваемого в мошенничестве жителя Алматы 2001 года рождения задержали полицейские, передает zakon.kz.

По информации ДП, он разместил объявление о продаже Mercedes. В объявлении он указал цену немного ниже рыночной. На объявление откликнулся житель Павлодара.

Подозреваемый тут же заявил потенциальному покупателю, что желающих приобрести эту машину очень много, затем предложил ему оплатить задаток, чтобы снять объявление с продажи. Сумма задатка – 100 тысяч тенге. Получив деньги переводом на карту, мошенник сразу же выключал абонентский номер, - рассказал начальник Управления криминальной полиции ДП Алматы, полковник полиции Еркин Инкаров.

Проверяется его причастность к другим преступлениям.

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