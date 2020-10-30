Беларусь оставила открытой наземную границу только с Россией
Власти объяснили это пандемией.
Беларусь временно ограничила въезд на территорию через наземные КПП из Латвии, Литвы, Украины и Польши, сообщает zakon.kz.
Об этом говорится в сообщении пограничного комитета республики в Telegram.
Таким образом, мера коснулась всех граничащих с Беларусью стран, кроме России.
Отмечается, что решение принято "в связи со сложившейся эпидемической обстановкой в сопредельных странах". Как долго продлятся ограничения, не уточняется.
Под ограничения не подпадают:
- сотрудники дипломатических представительств и консульских учреждений, документированные дипломатическими и служебными паспортами;
- водители транспортных средств, предназначенных для выполнения международных грузовых автомобильных перевозок;
- члены поездных и локомотивных бригад международного железнодорожного сообщения.
Вместе с тем пункт пропуска в Национальном аэропорту Минск функционирует без вышеуказанных ограничений.
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