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Беларусь оставила открытой наземную границу только с Россией

Власти объяснили это пандемией.

Фото : rbc.ru30 октября 2020, 09:51

Беларусь временно ограничила въезд на территорию через наземные КПП из Латвии, Литвы, Украины и Польши, сообщает zakon.kz.

Об этом говорится в сообщении пограничного комитета республики в Telegram.

Таким образом, мера коснулась всех граничащих с Беларусью стран, кроме России.

Отмечается, что решение принято "в связи со сложившейся эпидемической обстановкой в сопредельных странах". Как долго продлятся ограничения, не уточняется.

Под ограничения не подпадают:

- сотрудники дипломатических представительств и консульских учреждений, документированные дипломатическими и служебными паспортами;
- водители транспортных средств, предназначенных для выполнения международных грузовых автомобильных перевозок;
- члены поездных и локомотивных бригад международного железнодорожного сообщения.

Вместе с тем пункт пропуска в Национальном аэропорту Минск функционирует без вышеуказанных ограничений.


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