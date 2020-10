Боксер изменил беременной девушке и стал звездой в Сети

Американский боксер Райан Гарсия, не знавший поражений на ринге, имеет также успех у девушек. Все бы ничего, но дома его ждет беременная Дреа Селина, передает zakon.kz.

Дерзкий факт измены со стороны Гарсии попал на видео. Дело было в Лос-Анджелесе возле ресторана N10, принадлежащего экс-футболисту "Ювентуса" Алессандро Дель Пьеро. На кадрах видно, что боксер как ни в чем не бывало целует горячую красотку, звезду TikTok Малу Тревехо.

i still can’t believe that ryan garcia and malu trevejo hooked up with each other- i really was simping for ryan.. pic.twitter.com/X9zDQqDEbr