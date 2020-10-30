Боксер изменил беременной девушке и стал звездой в Сети

Видео быстро стало вирусным.

Американский боксер Райан Гарсия, не знавший поражений на ринге, имеет также успех у девушек. Все бы ничего, но дома его ждет беременная Дреа Селина, передает zakon.kz.

Дерзкий факт измены со стороны Гарсии попал на видео. Дело было в Лос-Анджелесе возле ресторана N10, принадлежащего экс-футболисту "Ювентуса" Алессандро Дель Пьеро. На кадрах видно, что боксер как ни в чем не бывало целует горячую красотку, звезду TikTok Малу Тревехо.

i still can’t believe that ryan garcia and malu trevejo hooked up with each other- i really was simping for ryan.. pic.twitter.com/X9zDQqDEbr — ♡ (@xovxlee) October 25, 2020

Девушке месяц назад исполнилось 18 лет, и она не теряет времени даром.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Birthday behavior ???? @seaabaas #18 Публикация от Malú ???? (@malutrevejo) 15 Окт 2020 в 12:10 PDT

Это видео быстро стало популярным в Сети, и о нем узнала... девушка Гарсии, которая находится на 7 месяце беременности.

Он сказал мне, что у него тренировка перед боем, а я поехала навестить мою семью. И тут я вижу в инстаграме это видео, - отреагировала Селина в Instagram.

Малу, у которой 8,5 миллионов подписчиков в Instagram, поделилась с The Sun своей версией этого инцидента.

Я встретилась с ним, потому что он был очень хорошим парнем, он был очень милым. Да, он сказал, что у него есть ребенок (дочь от девушки, с которой состоял в отношениях до встречи с Дреа Селиной - Прим.Авт), но он никогда не говорил мне, что он помолвлен, и он никогда не говорил мне, что у него будет еще один ребенок. Но он действительно хороший чувак, и я этого не знала. Давайте не будем вдаваться в подробности. Я только что проснулась и вижу все это, - заявила 18-летняя тиктокерша.

Гарсия готовится к своему возвращению на ринг 5 декабря, когда он встретится с Люком Кэмпбеллом за временный титул WBC.

У американца невероятный рекорд - 20 побед в 20 боях, включая 17 нокаутов.

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