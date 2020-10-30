Учредитель ТОО в Алматы "задолжал" сам себе 1,8 млрд тенге

Чтобы уйти от исполнения обязательств перед кредиторами.

В Алматы владелец ТОО хотел незаконно взыскать со своей же компании крупную сумму, чтобы не отдавать долги другим, передает zakon.kz.

Как сообщили в городской прокуратуре, нотариус исполнительной надписью взыскала с ТОО "К" в пользу "М" задолженность по зарплате в размере 1 805 097 937 тенге. При этом выяснилось, что сам "М" - 100% учредитель этого ТОО, с ежемесячной зарплатой более 40 млн тенге.

Несмотря на сомнительность сделки и наличие судебного решения Медеуского суда, которым "М" во взыскании зарплаты отказано, нотариус совершил незаконную исполнительную надпись (в последующем возбуждено исполнительной производство), - рассказали в прокуратуре.

Там отметили, что по закону "О реабилитации и банкротстве", погашение зарплаты является первоочередным обязательством работодателя, и имеет преимущество перед другими кредиторами. А ТОО "К" имело крупную задолженность перед другими предпринимателями. И, чтобы уйти от исполнения этих обязательств, учредитель "М" пытался вывести денежные средства путем, "выплатив" мнимую задолженность.

В итоге прокуратура Алмалинского района обратилась в суд, исполнительная надпись нотариуса была признана незаконной и отменена.

За допущенные нарушения законности в отношении нотариуса вынесено частное определение, которое в настоящее время находится на рассмотрении, - отметили в прокуратуре.

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