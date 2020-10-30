Горячие новости
Читайте также

Курс доллара продолжил рост на торгах

Доллар поднялся еще на 0,31 тенге.

Фото : Rt.com30 октября 2020, 11:16

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) на утренних торгах по состоянию на 11.00 средневзвешенный курс доллара составил 432,62 тенге, поднявшись на 0,31 тенге, передает zakon.kz.

Евро также подорожал.

В обменниках доллары покупают/продают по 432,5-434 тенге, евро - 506-508 тенге, рос. рубль - 5,5-5,55 тенге.

Между тем мировые цены на нефть растут в ходе торгов 30 октября.

Так, декабрьские фьючерсы на нефть WTI выросли на 0,19%, составив $36,24 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в декабре поднялись в цене на 0,40% — до $37,80 за баррель.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты