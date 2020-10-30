Курс доллара продолжил рост на торгах
Доллар поднялся еще на 0,31 тенге.
Фото : Rt.com30 октября 2020, 11:16
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) на утренних торгах по состоянию на 11.00 средневзвешенный курс доллара составил 432,62 тенге, поднявшись на 0,31 тенге, передает zakon.kz.
Евро также подорожал.
В обменниках доллары покупают/продают по 432,5-434 тенге, евро - 506-508 тенге, рос. рубль - 5,5-5,55 тенге.
Между тем мировые цены на нефть растут в ходе торгов 30 октября.
Так, декабрьские фьючерсы на нефть WTI выросли на 0,19%, составив $36,24 за баррель.
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в декабре поднялись в цене на 0,40% — до $37,80 за баррель.
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