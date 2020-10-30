Курс доллара продолжил рост на торгах

Доллар поднялся еще на 0,31 тенге.

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) на утренних торгах по состоянию на 11.00 средневзвешенный курс доллара составил 432,62 тенге, поднявшись на 0,31 тенге, передает zakon.kz.

Евро также подорожал.

В обменниках доллары покупают/продают по 432,5-434 тенге, евро - 506-508 тенге, рос. рубль - 5,5-5,55 тенге.

Между тем мировые цены на нефть растут в ходе торгов 30 октября.

Так, декабрьские фьючерсы на нефть WTI выросли на 0,19%, составив $36,24 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в декабре поднялись в цене на 0,40% — до $37,80 за баррель.

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