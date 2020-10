Глава UFC не исключил возвращения Хабиба Нурмагомедова

Президент UFC Дана Уайт заявил, что чемпион организации в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов. объявивший о завершении карьеры, может вернуться в октагон и одержать свою 30-ю победу, передает zakon.kz.

32-летний Нурмагомедов одержал победу над Гэтжи на турнире UFC 254 во втором раунде, применив удушающий приём «треугольник». После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Но это, похоже, еще не конец.

I have 15 minute interview with @ufc President @danawhite that will air tonight on @CBSSportsRadio at 8 PM Eastern/5 Pacific.



Dana told The Zach Gelb Show on CBS Sports Radio that he and @TeamKhabib have been talking & he expects Khabib to return & go for 30-0.



WOW! pic.twitter.com/UqAM19Y1SF