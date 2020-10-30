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Глава UFC не исключил возвращения Хабиба Нурмагомедова

Он ждет от него 30-победу.

Фото : кадр из видео30 октября 2020, 11:25

Президент UFC Дана Уайт заявил, что чемпион организации в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов. объявивший о завершении карьеры, может вернуться в октагон и одержать свою 30-ю победу, передает zakon.kz.

32-летний Нурмагомедов одержал победу над Гэтжи на турнире UFC 254 во втором раунде, применив удушающий приём «треугольник». После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Но это, похоже, еще не конец.

Я говорил с Хабибом и его командой после боя, он был переполнен эмоциями. Он ещё может вернуться и одержать тридцатую победу. В очень этого жду. Так хотел его отец. Каким будет это возвращение? Пока не знаю, никто не знает, - сказал Дана Уайт в интервью с радиоведущим Заком Гельбом в эфире CBS Sports Radio.


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