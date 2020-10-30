Предпринимателя из Тараза оштрафовали на 45 млн тенге за взятку
За прошедшие две недели Антикоррупционной службой зарегистрировано 85 досудебных расследований.
Фото : Liter.kz30 октября 2020, 12:07
21 октября приговором суда №2 Тараза директор ТОО "Тұрғын үй жөндеу - Тараз" (100% доля государства, учредитель акимат Тараза) Мырзалиев С.Ж. осужден к штрафу в размере тридцатикратной суммы взятки 45 млн тенге, передает zakon.kz.
Он подозревался в получении взятки в сумме 1,5 млн тенге от директора компании, за ускоренное перечисление бюджетных средств в сумме 10 млн тенге, выделенных в рамках государственной программы "Нұрлы жер", - сообщил следователь по особо важным делам 1-го Департамента агентства РК по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров.
За прошедшие две недели Антикоррупционной службой зарегистрировано 85 досудебных расследований. Задержано восемь должностных лиц.
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