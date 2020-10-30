Разбойное нападение на Kaspi bank раскрыто

По подозрению в совершении данного преступления задержаны трое мужчин.

Разбойное нападение на Kaspi bank в Алматы раскрыто, сообщает zakon.kz.

По данным Управления криминальной полиции ДП города Алматы, по подозрению в совершении данного преступления задержаны трое мужчин, 1985,1986 и 1992 года рождения. Подозреваемые - гр.С. и гр.У. были задержаны в Алматы оперативниками криминальной полиции города, - сообщили в полиции.

Третий фигурант задержан только что в городе Уральске сотрудниками ДП Западно-Казахстанской области. Вещественные доказательства - похищенные денежные средства изъяты и приобщены к материалам уголовного дела, расследуемого Управление полиции Алмалинского района по ст.192 ч.3 УК РК.

Установлено, что охотничье ружье, использованное нападавшими при совершении налета, принадлежит одному из них.

Задержанные взяты под стражу.

15 октября в Алматы двое вооруженных грабителей совершили нападение на отделение Kaspi.kz. Полиция Алматы создала специальную следственно-оперативную группу, чьи действия были направлены на раскрытие преступления и задержание подозреваемых.

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