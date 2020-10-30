Появилось видео задержания налетчиков на Kaspi bank
15 октября в Алматы вооруженные грабители совершили нападение на отделение Kaspi.kz.
Фото : кадр из видео30 октября 2020, 12:22
ДП города Алматы опубликовало видео задержания налетчиков на Kaspi bank, сообщает zakon.kz.
30 октября стало известно, что разбойное нападение на Kaspi bank раскрыто. По подозрению в совершении данного преступления задержаны трое мужчин.
Напомним, 15 октября в Алматы двое вооруженных грабителей совершили нападение на отделение Kaspi.kz. Полиция Алматы создала специальную следственно-оперативную группу, чьи действия были направлены на раскрытие преступления и задержание подозреваемых.
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