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Появилось видео задержания налетчиков на Kaspi bank

15 октября в Алматы вооруженные грабители совершили нападение на отделение Kaspi.kz.

Фото : кадр из видео30 октября 2020, 12:22

ДП города Алматы опубликовало видео задержания налетчиков на Kaspi bank, сообщает zakon.kz.

30 октября стало известно, что разбойное нападение на Kaspi bank раскрыто. По подозрению в совершении данного преступления задержаны трое мужчин.

Напомним, 15 октября в Алматы двое вооруженных грабителей совершили нападение на отделение Kaspi.kz. Полиция Алматы создала специальную следственно-оперативную группу, чьи действия были направлены на раскрытие преступления и задержание подозреваемых.


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