Появилось видео задержания налетчиков на Kaspi bank

15 октября в Алматы вооруженные грабители совершили нападение на отделение Kaspi.kz.

ДП города Алматы опубликовало видео задержания налетчиков на Kaspi bank, сообщает zakon.kz.

30 октября стало известно, что разбойное нападение на Kaspi bank раскрыто. По подозрению в совершении данного преступления задержаны трое мужчин.

Напомним, 15 октября в Алматы двое вооруженных грабителей совершили нападение на отделение Kaspi.kz. Полиция Алматы создала специальную следственно-оперативную группу, чьи действия были направлены на раскрытие преступления и задержание подозреваемых.

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