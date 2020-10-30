Названа страна, где раньше других может закончиться пандемия

Там вирус отпущен на свободу.

Швеция может стать первой страной, которая достигнет иммунной прослойки в 60-70%, необходимой для завершения пандемии коронавируса, сообщает zakon.kz

Та же Швеция, которую все приводят в пример. Замечательная картина: вирус отпущен на свободу. И принцип этот хороший, чтобы быстрее достичь иммунной прослойки, когда сама эпидемия остановится. Они решили не тормозить и идти на полной скорости, но будучи уверенными в своей медицине, что у них хватит аппаратов, хватит палат реанимации, кислорода, лекарств, чтобы спасти большинство тяжелых пациентов, – сказал врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в разговоре с РИА Новости.

Сейчас, как обратил внимание эксперт, в Швеции действительно много выявленных случаев коронавируса, однако погибших при этом мало.

Я думаю, что Швеция первая, кто выйдет на уровень 60-70% (иммунной прослойки, – ред.), там просто некому будет болеть, все переболеют, – отметил Жемчугов, напомнив, что это тот показатель, при котором пандемия завершается.

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