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Полыхал открытым пламенем: в Нур-Султане загорелся коттедж

Предварительная площадь пожара составляет 100 кв.м.

Фото : pavon.kz30 октября 2020, 12:19

В Нур-Султане загорелся дом, передает zakon.kz.

Видео полыхающего открытым пламенем здания появилось в соцсетях.

По информации официального представителя МЧС РК Талгата Уали, 30 октября в 11:40 часов на пульт "101" столичной Службы пожаротушения поступило сообщение о том, что по улице Темирказык горит крыша в двухэтажном коттедже и пристроенного к нему временного строения.

На место пожара в 11:47 час. прибыли силы и средства ДЧС Нур-Султана. Предварительная площадь пожара составляет 100 кв.м. В тушении пожара задействовано 19 сотрудников и 4 единицы техники, - сообщил Уали.

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Публикация от Астана Сергек (@astana_sergek_kz) 29 Окт 2020 в 10:45 PDT


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