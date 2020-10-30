Полыхал открытым пламенем: в Нур-Султане загорелся коттедж
Предварительная площадь пожара составляет 100 кв.м.
Фото : pavon.kz30 октября 2020, 12:19
В Нур-Султане загорелся дом, передает zakon.kz.
Видео полыхающего открытым пламенем здания появилось в соцсетях.
По информации официального представителя МЧС РК Талгата Уали, 30 октября в 11:40 часов на пульт "101" столичной Службы пожаротушения поступило сообщение о том, что по улице Темирказык горит крыша в двухэтажном коттедже и пристроенного к нему временного строения.
На место пожара в 11:47 час. прибыли силы и средства ДЧС Нур-Султана. Предварительная площадь пожара составляет 100 кв.м. В тушении пожара задействовано 19 сотрудников и 4 единицы техники, - сообщил Уали.
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