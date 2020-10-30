Более 3 тыс. человек получили продуктово-бытовые наборы через Портал соцуслуг

Продуктово-бытовые наборы положены детям от 1 до 6 лет, из числа получателей АСП.

Порядка 3,2 тыс. получателям адресной социальной помощи (далее – АСП) были доставлены продуктово-бытовые наборы в рамках гарантированного соцпакета (далее – ГСП) через Портал социальных услуг.

Продуктово-бытовые наборы положены детям от 1 до 6 лет, из числа получателей АСП. Предоставление проднаборов в "пилотном" режиме через aleumet.egov.kz началось с 1 октября текущего года. Планируется, что с 2021 года услугой смогут пользоваться более 250 тыс. казахстанцев.

В рамках "пилотного" проекта сотрудники органов соцзащиты помогают получателям ГСП оформить электронную цифровую подпись, разъясняют, как работать с Порталом. А сами получатели ГСП делают первые заказы через Портал соцуслуг.

МТСЗН РК

- Это очень удобно, я через интернет оформила получение ГСП, в ближайшем магазине компании-поставщика нам все упаковали, мне нужно было только прийти и забрать коробку. Такие наборы очень выручают, там есть продукты, полезные для ребенка, купить которые не всегда есть возможность, – рассказала получатель ГСП, мать 7 детей из г. Петропавловск Дания Кенджаева.

Сотрудники органов соцзащиты проводят работу не только с услугополучателями, но и с поставщиками. Компании, желающие предоставлять свои товары и услуги через Портал, должны подтвердить свою надежность и выполнять заказы в срок. А для самих поставщиков участие в оказании социальных услуг – вопрос репутации.

Наша компания реализует этот проект в рамках социальной ответственности. Вся продукция для формирования наборов по ГСП проходит несколько этапов проверки на качество: контроль при выпуске и фасовке, государственная сертификация, проверка по качеству и срокам годности при приеме товаров в распределительном центре, проверка на качество продукции и комплектность наборов при выдаче получателям. Также мы разработали, выпустили и распространяем памятку по хранению продуктов в домашних условиях, – уточнила представитель компании-поставщика Айгерим Сламбекова.

Набор для детей 1-3 лет. МТСЗН РК

Напомним, состав продуктово-бытового набора разработан по рекомендациям Министерства здравоохранения РК и отличается по составу в зависимости от возрастной категории: от 1 до 3 лет и от 3 до 6 лет. В такие наборы входят для детей от года до 3 лет – гипоаллергенные фруктовые пюре и каши, молоко и другие продукты. В набор от 3 до 6 лет включены макароны из твердой пшеницы, гематоген, крупы – гречневая, перловая и другие, натуральный мед. Помимо продуктов питания в наборы входят средства гигиены – детские шампуни, мыло, детский стиральный порошок и другие.

Набор для детей 3-6 лет. МТСЗН РК

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