Названы причины усиления охраны границ Кыргызстана

Обстановка на границах республики стабильная.

Усиление охраны государственных границ Кыргызстана связано с запланированными ранее внутриведомственными мероприятиями, передает zakon.kz со ссылкой на 24.kg.

В ведомстве отказались от дальнейших уточнений, сославшись на секретность. В то же время в Пограничной службе уверяют, что причин для волнения нет. Обстановка на границах республики стабильная.

Напомним, сегодня стало известно о том, что подразделения Государственной пограничной службы Кыргызстана перешли на усиленное несение службы по всему периметру государственной границы.

Соответствующее распоряжение дал и. о. президента премьер-министр Садыр Жапаров.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!