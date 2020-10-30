Названы причины усиления охраны границ Кыргызстана
Обстановка на границах республики стабильная.
Фото : open.kg30 октября 2020, 13:09
Усиление охраны государственных границ Кыргызстана связано с запланированными ранее внутриведомственными мероприятиями, передает zakon.kz со ссылкой на 24.kg.
В ведомстве отказались от дальнейших уточнений, сославшись на секретность. В то же время в Пограничной службе уверяют, что причин для волнения нет. Обстановка на границах республики стабильная.
Напомним, сегодня стало известно о том, что подразделения Государственной пограничной службы Кыргызстана перешли на усиленное несение службы по всему периметру государственной границы.
Соответствующее распоряжение дал и. о. президента премьер-министр Садыр Жапаров.
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