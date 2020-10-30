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Названы причины усиления охраны границ Кыргызстана

Обстановка на границах республики стабильная.

Фото : open.kg30 октября 2020, 13:09

Усиление охраны государственных границ Кыргызстана связано с запланированными ранее внутриведомственными мероприятиями, передает zakon.kz со ссылкой на 24.kg.

В ведомстве отказались от дальнейших уточнений, сославшись на секретность. В то же время в Пограничной службе уверяют, что причин для волнения нет. Обстановка на границах республики стабильная.

Напомним, сегодня стало известно о том, что подразделения Государственной пограничной службы Кыргызстана перешли на усиленное несение службы по всему периметру государственной границы.

Соответствующее распоряжение дал и. о. президента премьер-министр Садыр Жапаров.


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