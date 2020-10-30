Убийца двух сестер в Алматы осужден на 25 лет

Скрываясь от органов уголовного преследования, он совершил еще ряд особо тяжких преступлений с особой жестокостью.

25 лет будет отбывать наказание в виде лишения свободы за совершение ряда особо тяжких преступлений осужденный Замандин Палтуев, уроженец Алматы 1983 года рождения, сообщает zakon.kz.

По информации официального сайта МВД РК, в один из зимних вечеров Палтуев пришел в гости к своей знакомой к гражданке О., 1986 года рождения, которая проживала вместе со своей сестрой гражданкой Л., 1969 года рождения, в частном доме, где втроем распивали алкогольные напитки. В этот момент в доме находился гражданин С., 1950 года рождения, который спал в другой комнате.

Изрядно перебрав спиртное, Палтуев и гражданка О. повздорили. Взяв со стола кухонный нож, он стал размахивать им, угрожая убийством. На подмогу пришел гражданин С., спавший в другой комнате. Однако его попытка остановить разъяренного мужчину не увенчалась успехом. Сначала Палтуев расправился с ним: он нанес мужчине осколками разбитой бутылки множество ранений. Затем, вооружившись ножом, он напал на сестер, которые скончались на месте преступления от острой кровопотери, – рассказала начальник отдела по расследования преступлений против личности Следственного управления ДП города Алматы Толганай Ержанова.

Как следует из материалов уголовного дела, с целью сокрытия следов совершенных преступлений, Палтуев решил совершить поджог дома, разжигая внутри дома все вещи и мебель. После чего, убедившись в возгорании дома, убийца сбежал.

Гражданина С. из горящего дома вынесли соседи и оказали ему медицинскую помощи. Он остался жив.

На этом преступные похождения душегуба не закончились. Скрываясь от органов уголовного преследования, на улице Бокейханова разыскиваемый Палтуев З. совершил еще ряд особо тяжких преступлений с особой жестокостью. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, Палтуев З. заприметил молодую девушку, шедшую домой. 23-летняя гражданка А. и не подозревала, что дорога домой по привычному маршруту обернется трагедией. Злоумышленник стал преследовать девушку и выбирать удобное место для совершения преступления. У теплотрассы он напал на прохожую, избил, ограбил, изнасиловал и убил. В этот же день при проведении оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый Палтуев З.В. был задержан. Приговором СМУС по городу Алматы Палтуев Замандин осужден по ст. 99 ч.2 п.п. 1,5, 8, 10, 13, ст.24 ч.3 – ст.99 ч.2 п.п. 1,2, ст.121 ч.2 п.п. 2,4 ст.120 ч.2 п.2, ст.192 ч.1, ст.202 ч.2 п.1 УК РК. Ему назначено наказание в виде 25 лет лишения свободы, – резюмировал Ержанова.

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