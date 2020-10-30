В Казахстане запустили новую технологию по производству аккумуляторных батарей

Это даст возможность увеличения производственной мощности до 3,7 млн аккумуляторных батарей в год.

В Алматинской области на заводе "Кайнар -АКБ" состоялся торжественный запуск новой линии по производству аккумуляторных батарей. Проект реализован в рамках меморандума о сотрудничестве между Кайнар -АКБ и Международным центром зеленых технологий и инвестиционных проектов (IGTIC), сообщает zakon.kz.

Запущенная технология является передовой и расширяет возможности использования старых АКБ при производстве собственной продукции. В новые модели корпусов аккумуляторов будет полностью сделан из вторичного сырья, которое перерабатывается на новой современной линии итальянского производства "ИНЖИТЕК" с полной нейтрализацией электролита с помощью производственного очистного сооружения.

Новая технологическая линия позволит сократить негативное воздействие в окружающую среду, так как она укомплектована локальными очистными фильтрами.

Запуск новой линии даст возможность увеличения производственной мощности до 3,7 млн аккумуляторных батарей в год. В настоящее время, завод выпускает 2, 5 млн штук аккумуляторных батарей в год.

Модернизация одного из крупнейших перерабатывающих предприятий стала возможной благодаря финансовой поддержке Оператор РОП. Завод Кайнар -АКБ получает компенсационные выплаты от Оператора за сбор, переработку и утилизацию отработанных аккумуляторов.

За период с 2016 по 2020 завод получил 4 061 618 031 тенге. В этом году, заводу также удалось расширить географию сбыта произведенной продукции и выйти на рынок ОАЭ, Италии.

В планах завода продолжение освоения китайского и европейского рынка, увеличение продаж до 3.7 млн. штук в год, освоение новых типов стартерных и стационарных батарей.

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