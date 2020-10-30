"Кыз-Жибек": Меруерт Утекешева о том, как создавался киноэпос

Несмотря на то, что прошло уже 50 лет, фильм не устарел.

Заслуженная артистка Казахской ССР Меруерт Утекешева намерена увековечить память киноэпоса и актеров фильма "Кыз-Жибек", снятого полвека назад и ставшего жемчужиной отечественного кино, сообщает zakon.kz.

Документальный фильм "Кыз-Жибек" как дань подвигу, который совершили создатели картины много лет назад - так объясняет свое решение снять фильм о фильме заслуженная артистка Казахской ССР Меруерт Утекешева, блестяще исполнившая главную роль в легендарной работе Султана Ходжикова. Стремление актрисы увековечить память киноэпоса и тех, кто работал над ним, поддержали также члены Экспертного совета ГЦПНК. Картина стала победителем второго питчинга Киноцентра.

"Кыз-Жибек" - документальный фильм с игровыми вставками, фильм-расследование.

- Это будет настоящее расследование журналиста-ведущего, который вернется в кинематограф 60-70-х годов, чтобы донести зрителю, через что пришлось пройтись актерам, сценаристам, режиссерам, в общем, всей творческой группе, на пути к созданию этого киношедевра, - говорит режиссер проекта Меруерт Утекешева.

Сюжет фильма строится на поиске журналистом ответов – как пятьдесят лет назад, несмотря на жесткие цензурные, идеологические рамки, финансовые ограничения, слабую техническую базу, а где-то даже амбиции и зависть коллег, смог появиться фильм, ставший жемчужиной отечественного кино? Какой посыл оставили кинематографисты тех лет и как высчитать утраченную формулу создания успешного кино?

- Сейчас идет работа над сценарием, мы уже подготовили архивные документы, переговорили с теми, кто будет сниматься, а это главное, - отметила Меруерт Утекешова - Надо понимать, что люди, которые в то время участвовали в фильме, уже в возрасте. Например, Кадыржан Косай, он был главным звукорежиссером, и с самого начала находился рядом с Нургисой Тлендиевым, когда создавалось музыкальное оформление картины. Нашими редакторами были Аскар Сулейменов и Олжас Сулейменов. С Олжасом Омаровичем будет записано одно из центральных интервью. Ну, а главный наш герой – Асанали Ашимов, который исполнил роль Бекежана. Думаю, беседа с ним будет очень интересной. Я сама тоже обязательно поделюсь своими воспоминаниями. Понимаете, несмотря на то, что прошло уже 50 лет, наш фильм не устарел. На днях его снова показывали на телеканалах. И даже сейчас, просматривая картину, я нахожу новые нюансы, тонкости, которые до этого не замечала.

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