Премию за легендарный фильм "Кыз-Жибек" вручили во Франции

Пятый фестиваль казахстанского кино во Франции стартовал с просмотра легендарного фильма "Кыз-Жибек" режиссер Султана Ходжикова. Дирекции мероприятия вручили статуэтку золотого человека за продвижение казахстанского кино, сообщает Zakon.kz.

Накануне в Париже организаторы пятого казахстанского фестиваля кино во Франции отметили легендарный фильм "Кыз-Жибек". На старте фестиваля ленту показали на большом экране, после организаторам фестиваля вручили статуэтку золотого человека, передает 24kz.

"Этот фильм однозначно великолепен. В нем очень много поэзии. И это то, что нас поразило, когда мы открыли для себя кино Центральной Азии. Невероятная поэтичность, которая всегда присутствует в фильмах этого региона. И использование символики дает очень сильный эффект. Каждый раз это просто потрясет. "Кыз-Жибек" – очень красивый фильм, грандиозное зрелище". Жан-Марк Теруан, директор фестиваля Азиатского кино

Десять лет назад Кыз-Жибек впервые показали на большом экране во Франции – на крупнейшем европейском фестивале азиатского кино. За вклад в продвижение казахстанских фильмов накануне дирекции фестиваля в Везуле вручили статуэтку золотого человека.

"Не думала, что приеду сюда, это большая радость с одной стороны, с другой – сожаление, потому что моего Толегена нет рядом. Режиссер фильма Султан Ходжиков в этом году отметил бы свое 100-летие. И Султан-ага никогда не думал о том, что во Франции, в Париже будет такая премьера спустя полвека. Меруерт Утекешева, заслуженная артистка Казахстана

Пятый фестиваль казахского кино продолжится показами драмы "Бахыт", трагикомедии "Горный лук", документальной ленты по сценарию Дениса Тена и завершится местной премьерой музыкального байопика "Дос-Мукасан". Организаторы предусмотрели и обширную программу для бизнес-площадки профессионалов кино. Фестиваль завершит традиционный осенний сезон казахстанской культуры в Париже.

Ранее стало известно, что лента казахстанского режиссера Ардака Амиркулова "Жел тоқтаған жер" ("Земля, остановившая ветер"), в числе прочих, прошла в финальный этап международного фестиваля "Кинонаследие".