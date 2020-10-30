Футболист получил срок за то, как провел карантин

Он соблюдал правила самоизоляции.

Во Франции суд наказал футболиста "Анже" Эль-Мелали за то, чем он занимался на карантине, передает zakon.kz.

По информации GFFN, 23-летний полузащитник "Анже" Фарид Эль-Мелали во время действия жесткого карантина в марте и апреле этого года очень скучал по вниманию со стороны девушек. Издание не сообщает, есть у него девушка, но так или иначе он был уличен в том, что самоудовлетворялся на глазах у случайных незнакомок. Позже он подсматривал за соседкой с первого этажа и был замечен соседями, которые вызвали полицию. Игрока поместили под стражу, но после отпустили под залог после признания вины.

Моя клиентка была особенно шокирована. Он появлялся два дня подряд в одно и то же время перед окном, что вызвало у нее приступы паники. Мой клиент решил переехать домой после карантина, - рассказал адвокат одной из пострадавших изданию.

Адвокат второй женщины сказал, что ее "все еще пугала идея увидеть его снова. Она работает в ресторане в центре города и была парализована, когда она пересеклась с ним, и ей пришлось прекратить смену".

С начала сезона Эль Мелали отыграл всего 79 минут в Лиге 1 в этом сезоне, прежде чем его отправили в середину октября в резервную команду на две недели, в частности из-за того, что он постоянно опаздывал на тренировки.

Муниципальный суд французского Анже приговорил полузащитника "Анже" Фарида Эль-Мелали к 18 месяцам лишения свободы условно. 23-летний футболист был признан виновным в эксгибиционизме,

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