В Кыргызстане митингуют против Макрона

Митинги проходят в Джалал-Абаде и Оше.

В Джалал-Абаде проходит митинг против президента Франции Эммануэля Макрона и его заявлений об исламе, передает zakon.kz со ссылкой на 24.kg.

Видео распространяют в социальных сетях. Акция проходит возле городского театра. Уточняется, что подобный митинг проходит и в Оше.

Лидер Франции высказался об убийстве учителя Самюэля Пати, показавшего на уроке карикатуры на пророка. Эммануэль Макрон назвал погибшего преподавателя тихим героем, а само нападение - исламистским терактом. Он также заявил, что ислам находится в состоянии кризиса, и призвал к защите светских ценностей Французской Республики от радикального ислама.

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