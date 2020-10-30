Как будут стабилизировать эпидситуацию в ВКО

Тугжанов поручил принять меры для стабилизации эпидемиологической ситуации в Восточном Казахстане.

В Восточном Казахстане 29 октября выявили 205 человек, заболевших коронавирусом. В связи с этим регион закрывают на карантин. Заместитель премьера Ералы Тугжанов поручил принять ограничительные меры для стабилизации эпидемиологической ситуации в ВКО, передает zakon.kz.

Тугжанов поручил принять следующие меры:

- со 2 ноября сократить авиасообщения на въезд и выезд из города Усть-Каменогорск:

в/из города Нур-Султан – с 17 до 7 рейсов в неделю;

в/из города Алматы – с 14 до 7 рейсов в неделю;

в/из города Шымкент – с 2 до 1 рейса в неделю.

- со 2 ноября сократить железнодорожное сообщение по маршрутам Нур-Султан-Усть-Каменогорск с 3 до 1 раза в неделю, Алматы - Усть-Каменогорск с 7 до 3 раза в неделю;

- для выезда пассажиров авиа- и железнодорожным транспортом из Восточно-Казахстанской области обеспечить обязательное наличие справки о прохождении ПЦР тестирования на COVID-19 с отрицательным результатом (не более чем за 3 суток с даты выдачи);

- запретить остановку внутри области железнодорожных составов, следующих транзитом;

- ограничить въезд и выезд в Восточно-Казахстанскую область с установлением санитарных постов;

- запретить въезд и выезд на территорию города Усть-Каменогорск с сохранением передвижения населения между другими городами/районами области;

- усилить ограничительные меры в выходные и праздничные дни;

- увеличить количество курсирования общественного транспорта в целях минимизации контактов среди населения;

- обеспечить перевод на удаленный формат работы не менее 80% сотрудников;

- запретить проведение совещаний в очном режиме;

- обеспечить проведение дезинфекций в подъездах, лифтах, паркингах и детских дворовых площадках, продовольственных рынках и др.

- обеспечить полномасштабное ПЦР-обследование работающих лиц вахтовым методом (при въезде и выезде из вахты);

- запретить допуск в аэропорты, железнодорожные вокзалы встречающих и провожающих лиц (пропускать только при наличии билета);

- усилить работу мониторинговых групп по соблюдению карантинного режима, уделив особое внимание местам массового скопления людей;

- принять меры по усилению информационно-разъяснительной работы среди населения о необходимости соблюдения карантинного режима.

Ранее сообщалось, что главный санврач ВКО подписал новое постановление. В нем написано, что с 1 ноября Восточный Казахстан закроют для приезжающих из других регионов и для выезжающих. Отдельно будет закрыт Усть-Каменогорск.

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