Хабиб Нурмагомедов назвал имя своего преемника в UFC
Это будет россиянин.
Фото : Instagram30 октября 2020, 16:47
Объявивший о завершении карьеры чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов назвал имя своего преемника, передает zakon.kz.
Он хочет, чтобы его титул достался также россиянину.
По Махачеву план такой: если он побеждает Дос Аньоса, то следующий бой проводит до Рамадана. Если выигрывает его, то становится претендентом на титул, а в сентябре-октябре 2021 года дерется за пояс, - говорил Хабиб, слова которого приводит Евроспорт.
Издание отмечает, что расклад выглядит оптимистично и впечатляюще, потому что Махачева боятся уже сейчас. Когда Дос Аньос вылетел с UFC 254, никто не захотел выходить против Ислама на коротком уведомлении – это слишком опасно.
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