В ВКО - рост смертности от COVID-19

Из 18 умерших за эту неделю более 65% - пациенты старше 65 лет.

18 из 24 зарегистрированных в РК смертей от COVID-19 на этой неделе произошли в Восточно-Казахстанской области. Об этом сегодня на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций рассказала и.о. руководителя здравоохранения ВКО Райфа Сафиоллинова, сообщает корреспондент zakon.kz.

Да, действительно, у нас в октябре отмечается рост госпитальной летальности в наших КОВИД-стационарах. Мы провели анализ. Из них более 65% летальности у пациентов старше 65 лет. Также на первые сутки поступили пациенты с тяжелой формой (более 10 пациентов), получили лечение в условиях реанимации, и к сожалению, умерли в наших стационарах, - сообщила она, отвечая на вопрос, не связана ли такая высокая смертность с качеством оказываемых медуслуг.

Кроме того, главный санитарный врач страны Ерлан Киясов отметил, что при всех введенных ограничениях в ВКО, регион по-прежнему находится в так называемой "желтой зоне".

В "желтой зоне" сейчас находятся СКО, ВКО. Уровень тестирования населения в ВКО довольно высокий. Но есть регионы, где охват тестированием не меньше. И говорить, что рост числа заболевших связан с охватом тестированием – не корректно. Есть, конечно, связь, но это не основная причина роста заболеваемости, - добавил Киясов.

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