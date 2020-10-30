Какие религиозные организации запрещены в Казахстане
Все запрещенные религиозные организации признаны судом экстремистскими и их деятельность в нашей стране незаконна.
По последним данным, в Казахстане запрещена деятельность 23 религиозных организаций, среди них такие, как "Аль Каида", "Исламское движение Восточного Туркестана", "Таблиги Джаамат", ИГИЛ, "Жамаат моджахедов Центральной Азии", "Братья мусульмане", сообщает zakon.kz.
На сегодняшний в Казахстане зарегистрировано 3818 религиозных объединений, охватывающих 18 конфессий. Из них: 2685 - исламские, 342 - православные, 86 - католические, 592 - протестантские, 60 - Свидетелей Иеговы, 24 - Новоапостольская церковь, 11 - общество сознания Кришны, 7 – иудейские, 6 - бахаи, 2 - буддизм, 2 - церковь Иисуса Христа Святых последнего дня (мормоны), 1 - муниты.
Казахстан – светское государство, которое провозгласило свободу вероисповедания. В стране ведется политика уважения всех традиционные мировых религий. Среди казахстанцев есть последователи ислама, христианства, буддизма, иудаизма, а также адепты экстремистских религиозных течений.
Но есть и запрещенные псевдорелигиозные деструктивные религиозные организации, деятельность которых на территории Казахстана признана судом экстремистской и незаконной.
Запрещенные религиозные организации в Казахстане
1. Аль Каида
2. Исламское движение Восточного Туркестана
3. Боз Гурд
4. Общество социальных реформ
5. Таблиги Джаамат
6. Таблиги Джаамат
7. Движение талибан
8. ИГИЛ
9. Асбат аль-Ансар
10. Лашкар-Е-Тайба
11. Аум Синрике
12. Жамаат моджахедов Центральной Азии
13. Ата жолы
14. Организация освобождения Восточного Туркестана
15. Фронт Ан-Нусра
16. Сенім. Білім.Өмір
17. Джунд-аль-Халифат
18. Братья мусульмане
19. Курдский народный конгресс
20. Исламское движение Узбекистана
21. Исламская партия Туркестана
22. Алля-Аят
23. Ат-Такфируаль-Хиджра
Чтобы не попасть в сети псевдорелигиозных организаций, достоверную информацию можно получить на сайте Министерства общественного развития, а также из официальных источников зарегистрированных религиозных организаций.
В 3-м квартале 2020 года в Казахстане было выявлено 48 случаев административных правонарушений в сфере религиозной деятельности, в том числе 24 дела правоохранительных органов по статьям 453 и 489 Кодекса административных правонарушений.
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