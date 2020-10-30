Какие религиозные организации запрещены в Казахстане

Все запрещенные религиозные организации признаны судом экстремистскими и их деятельность в нашей стране незаконна.

По последним данным, в Казахстане запрещена деятельность 23 религиозных организаций, среди них такие, как "Аль Каида", "Исламское движение Восточного Туркестана", "Таблиги Джаамат", ИГИЛ, "Жамаат моджахедов Центральной Азии", "Братья мусульмане", сообщает zakon.kz.

На сегодняшний в Казахстане зарегистрировано 3818 религиозных объединений, охватывающих 18 конфессий. Из них: 2685 - исламские, 342 - православные, 86 - католические, 592 - протестантские, 60 - Свидетелей Иеговы, 24 - Новоапостольская церковь, 11 - общество сознания Кришны, 7 – иудейские, 6 - бахаи, 2 - буддизм, 2 - церковь Иисуса Христа Святых последнего дня (мормоны), 1 - муниты.

Казахстан – светское государство, которое провозгласило свободу вероисповедания. В стране ведется политика уважения всех традиционные мировых религий. Среди казахстанцев есть последователи ислама, христианства, буддизма, иудаизма, а также адепты экстремистских религиозных течений.

Но есть и запрещенные псевдорелигиозные деструктивные религиозные организации, деятельность которых на территории Казахстана признана судом экстремистской и незаконной.

Запрещенные религиозные организации в Казахстане

1. Аль Каида

2. Исламское движение Восточного Туркестана

3. Боз Гурд

4. Общество социальных реформ

5. Таблиги Джаамат

6. Таблиги Джаамат

7. Движение талибан

8. ИГИЛ

9. Асбат аль-Ансар

10. Лашкар-Е-Тайба

11. Аум Синрике

12. Жамаат моджахедов Центральной Азии

13. Ата жолы

14. Организация освобождения Восточного Туркестана

15. Фронт Ан-Нусра

16. Сенім. Білім.Өмір

17. Джунд-аль-Халифат

18. Братья мусульмане

19. Курдский народный конгресс

20. Исламское движение Узбекистана

21. Исламская партия Туркестана

22. Алля-Аят

23. Ат-Такфируаль-Хиджра

Чтобы не попасть в сети псевдорелигиозных организаций, достоверную информацию можно получить на сайте Министерства общественного развития, а также из официальных источников зарегистрированных религиозных организаций.

В 3-м квартале 2020 года в Казахстане было выявлено 48 случаев административных правонарушений в сфере религиозной деятельности, в том числе 24 дела правоохранительных органов по статьям 453 и 489 Кодекса административных правонарушений.

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