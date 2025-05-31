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Происшествия

12 казахстанцев получили сроки за участие в религиозно-экстремистской организации

СИЗО, следственный изолятор, подозреваемые, обвиняемые, подсудимые, осужденные, следствие, заключение, камера, решетка, фото - Новости Zakon.kz от 31.05.2025 12:33 Фото: Zakon.kz
В Астане вынесли приговор 12 казахстанцам, которые являлись членами религиозно-экстремистской организации, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы КНБ, было установлено, что осужденные разжигали религиозную рознь, распространяли террористическую и экстремистскую идеологию на территории Казахстана, а также занимались вербовкой новых сторонников.

"27 мая приговор в их отношении вступил в законную силу. Специализированный межрайонный уголовный суд Астаны назначил им наказание в виде лишения свободы на сроки от 9 до 18 лет", – сообщили в КНБ.

Уточняется, что большинство из них уже имели судимости за совершение тяжких преступлений, в том числе за убийство полицейского, разбои, грабежи, похищение человека и сбыт наркотических средств.

Ранее жителя Акмолинской области приговорили к лишению свободы за разжигание межнациональной розни в интернете. Его лишили свободы на 3 года и 6 месяцев.

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Андрей Дюсупов
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