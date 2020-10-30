Выплаты будут расслаблять медработников - главный санврач Казахстана

Меры по защите здоровья и безопасности медработников эффективны на данный момент, сказал он.

На брифинге в СЦК вице-министр здравоохранения, главный санитарный врач Казахстана Ерлан Киясов прокомментировал требование депутата Азата Перуашева. Тот просил вернуть отмененные ранее Минздравом выплаты медработникам, заболевшим коронавирусом, передает корреспондент zakon.kz.

На данный момент необходимость продолжать эти выплаты будет расслаблять непосредственно как самих медработников, так и впрочем руководителей медучреждений на неусиление противоэпидемических мероприятий. Я не скажу, что такое будет по всем, но отдельные факты будут возможны, - полагает Киясов.

По его словам, в ведомстве считают, что меры по защите здоровья и безопасности медработников, которые были приняты правительством и Минздравом, довольно-таки эффективны.

Кроме того, медики имеют возможность получать, так сказать, компенсационные выплаты за риски, которые возникают в ходе выполнения непосредственной профдеятельности. В целом, мы думаем, что эти выплаты на данный момент, они излишни, - заключил главный санврач страны.

Ранее мажилисмен Азат Перуашев выступил с депутатским запросом, в котором потребовал вернуть выплаты в 2 млн и 10 млн тенге медикам. Он считает, что ни у профсоюзов, ни у акиматов, на которые Минздрав "переложил" эти моменты, не будет возможности платить заболевшим врачам такие суммы.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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