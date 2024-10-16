Жамбылская область объединяет усилия против наркомании

В Жамбылской области внедрены новые межведомственные меры для эффективной борьбы с наркопреступностью, что способствует повышению общественной безопасности и защите здоровья граждан.

На недавнем совещании в Департаменте полиции Нургалым Абдиров отметил, что борьба с наркопреступностью должна быть эффективной и системной, так как она влияет на обеспечение общественной безопасности и сохранность здоровья населения.

За текущий период удалось снизить уровень наркопреступлений на 15,3% (с 457 до 387 случаев). Важным шагом стало сотрудничество с местными органами власти в рамках программы "Есірткісіз болашақ", в результате которого было уничтожено 1183 тонны дикорастущей конопли. Также прокуратура разработала телеграм-бот "NarkoShekteuTaraz", который заблокировал 2886 наркосайтов и инициировал 21 уголовное дело.

Прокуроры активно проводят занятия среди школьников и студентов для выявления негативного контента, связанного с наркотиками.

В целях повышения эффективности работы созданы межведомственные группы, включающие экспертов по финансовым расследованиям.

Особое внимание уделяется соблюдению прав граждан и недопущению превышения полномочий со стороны правоохранительных органов.

В текущем году состоялся обвинительный приговор в отношении двух сотрудников межрайонного отдела по борьбе с наркотиками "Дельта-Долина" (не вступил в законную силу), к дисциплинарной ответственности привлечены 34 сотрудника.

Прокуратура продолжает работу над улучшением ситуации с наркопреступностью и обеспечением безопасности граждан.