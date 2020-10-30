ВКО лидирует по количеству врачей, заболевших COVID-19

Всего с 1 октября зарегистрировано 86 таких случаев в регионе.

Восточно-Казахстанская область лидирует по количеству медработников, заболевших COVID-19. Об этом сообщил на брифинге в СЦК вице-министр здравоохранения, главный санитарный врач Ерлан Киясов, передает корреспондент zakon.kz.

Если говорить в целом, да, у нас статистика, к сожалению, регистрации заболеваемости среди медицинского персонала. И в этой связи необходимо отметить, первенство, конечно, в этой статистике в Восточно-Казахстанская область. Всего с 1 октября 86 таких случаев регистрации было по нашим данным, — сообщил Киясов.

Из-за этого принято решение по повышению ответственности, как самих медицинских специалистов, так и руководителей медорганизаций по соблюдению санитарно-эпидемиологических норм.

Для того, чтобы регистрация и статистика у нас имела тенденцию снижения, необходимо соблюдение все правила санитарно-эпидемиологического режима, — подчеркнул главный санврач.

Он отметил, что в период пандемии в медорганизациях, где была очень хорошо выстроена система внутреннего контроля за санитарно-эпидемиологической ситуацией, а также были соблюдены все алгоритмы соблюдения по работе этих стационаров, не было выявлено ни одного случая заболеваемости.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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