Хабиб Нурмагомедов жестко ответил президенту Франции

Слишком близко к сердцу восприняли слова Макрона на Кавказе.

Объявивший о завершении карьеры российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов оставил гневное послание в адрес президента Франции, передает zakon.kz.

Причиной стало заявление Макрона о необходимости "освободить ислам во Франции от иностранного влияния" и усилить контроль за финансированием в стране мечетей. Макрон также заявил, что в республике не откажутся от публикации карикатур. Такое высказывание главы Франции, сделанное им в свете убийства учителя истории Самюэля Пати под Парижем, который показывал карикатуры на пророка Мухаммеда, вызвало негодование в мусульманском мире.

Слишком близко к сердцу восприняли слова Макрона на Кавказе. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал насмешки над верой и пародии на нее основной причиной трагической участи преподавателя в пригороде Парижа.

Он неустанно шел к такому итогу, вызывающе провоцируя учащихся, не считаясь с их возмущениями и просьбами прекратить демонстрацию оскорбительных рисунков. В результате его вы возводите в ранг героя Франции, а человека, которого он спровоцировал - сделали террористом. Что ж, Макрон, если ты называешь его террористом, то в таком случае, ты в сто крат хуже, ведь ты вынуждаешь к терроризму, подталкиваешь к нему людей, не оставляешь выбора, создаешь все условия для взращивания экстремистских идей в головах молодежи. Ты можешь смело называть себя лидером и вдохновителем терроризма в своей стране, - сказал Кадыров.

Позже он оправдался перед российскими властями, что высказал эту позицию "как мусульманин, а не как глава Чечни - субъекта Российской Федерации".

И вот настала очередь знаменитых спортсменов. Боец Хабиб Нурмагомедов в своем Instagram жестко наехал на президента Франции.

Да обезобразит Всевышний лицо этой твари и всех его последователей, которые под лозунгом свободы слова оскорбляют чувства более полутора миллиарда верующих мусульман. Да унизит их Всевышний в этой жизни, и в следующей. Аллах скор в расчёте и вы это увидите. Мы - мусульмане, любим нашего Пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует) больше, чем наших матерей, отцов, детей, жён и всех остальных близких нашему сердцу людей. Поверьте мне, эти провокации им выйдут боком, конец всегда за Богобоязненными, - написал Хабиб.

24 октября Хабиб победил Джастина Гэтжи, в третий раз защитил титул чемпиона UFC в легком весе и объявил о завершении карьеры.

Нурмагомедов закончил карьеру в MMA с непобедимым рекордом – 29-0.

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