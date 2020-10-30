Продление карантина до семи дней для въезжающих без ПЦР-теста объяснили в Минздраве

По словам главного санврача, это предупреждающая мера.

Вице-министр здравоохранения - главный государственный санитарный врач Казахстана Ерлан Киясов объяснил, почему карантин для въезжающих из-за границы без ПЦР-справок продлили до семи дней, передает корреспондент zakon.kz.

Мы пытаемся взять под контроль проблемы с завозными случаями. Сколько раз нам приходилось объяснять людям, что надо принимать правила предосторожности, возвращаясь или уезжая за рубеж надо думать о людях, которые будут рядом.

Полет составляет до 5-6 часов. Были вопросы от тех, кто добросовестно проходит ПЦР-тестирование. 20% не проходили вовремя ПЦР-тестирование. Естественно, с их стороны возникал вопрос: во время полета я подвергаю риску свою семью, себя. Если мой сосед заражен, потому что он не прошел вовремя ПЦР, - сказал главный санврач на брифинге в СЦК.

Он отметил, что авиакомпании обвязывают не допускать на борт пассажиров без ПЦР-теста, но и запретить въезд казахстанцам нет оснований.

По прибытию многие делают совершенно другие выводы, думают: я прилечу, два дня посижу в стационаре. Были шутки, что по прилете вы поедете в Radisson, где не хуже, чем за границей. На самом деле это переоборудование стационары, где обеспечен минимум для карантинизации, - добавил Киясов.

Увеличение количества карантинных дней, по его словам, предупреждающая мера.

Представьте, что гражданин не хочет терять семь дней, он будет вынужден проходить тест. И во-вторых, с учетом высокой вероятности ухудшения ситуации в регионах, мы делаем запас на тот период, где, возможно, будут задержки с ПЦР-тестами. Поэтому эти меры были приняты. Я думаю, народ будет с пониманием относиться, - объяснил он.

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