В Алматы службы скорой медпомощи готовятся к возможной новой волне COVID-19

В этой связи был разработан Алгоритм организации оказания помощи в условиях COVID-19.

И.о главного врача Службы скорой медицинской помощи города Алматы Биржан Оспанов рассказал о готовности медиков к возможной новой волне COVID-19, передает zakon.kz.



Он отметил, что по поручению акима города Бакытжана Сагинтаева был разработан эшелонированный подход организации медпомощи и маршрутизации работы скорой медицинской помощи мегаполиса. В этой связи был разработан Алгоритм организации оказания помощи в условиях COVID-19.





Как известно, в период вспышки заболевания клиники в городе Алматы были разбиты на несколько эшелонов по региональному и территориальному принципу.

В первом эшелоне находились крупные клиники, имеющие в своем составе сто и более коек, куда доставлялись пациенты тяжелой и средней степени тяжести.

Ко второму эшелону относятся стационары, которые имеют менее мощные в своем составе коечные фонды и реанимацию.

4-й эшелон подразумевает стационарное лечение для больных в тяжелой форме, 5-й эшелон - реанимационные отделение.

Таким образом, маршрутизация работы скорой помощи, в соответствии с эшелонами защиты, поможет избегать пиковых нагрузок на 4-й и 5-й эшелоны, - сказал Оспанов.

Количество обращений в пик заболеваемости составило 8 тысяч, в сравнении, за сутки у нас бывает 2 - 2,5 тысяч. Количество вызовов в обычные дни составляет до 2 тысяч, в пик - более 4 тысяч, - отметил Б. Оспанов.

По его словам, также разработан Алгоритм действия службы скорой медицинской помощи при наступлении пика заболеваемости COVID-19. Имеется план действий, три основных сценария, согласно которым будут действовать медицинские сотрудники в зависимости от ситуации с коронавирусной инфекцией. Все медработники прошли соответствующее обучение.На текущий период в работе Службы скорой медицинской помощи задействовано 180 бригад, 12 подстанций и свыше 3 219 сотрудников.В случае новой волны коронавируса предусматривается увеличение количества бригад до 260, ведется расчет на дополнительные 40 бригад. Планируется увеличение количества кадров до 120 фельдшеров.Помимо этого, предполагается расширение информационно – оперативного диспетчерского отдела до 22 и увеличение количества фельдшеров по приему на "103" до 60. Для консультирования горожан по вопросам коронавирусной инфекции работает специальный Call-центр 3000-505.

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