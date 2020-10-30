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"Открытый акимат" презентовали в Булаево района М. Жумабаева СКО

Фронт-офисы "Открытый акимат" направлены на создание удобной площадки для консультации, приема документов и первичной помощи для жителей района.

Фото : zakon.kz30 октября 2020, 18:14

С рабочим визитом район посетили заместитель акима области Гани Ныгыметов и первый заместитель руководителя департамента по противодействию коррупции Нурлан Жахин, сообщает zakon.kz.

В сервисном акимате размещены специалисты 6 отделов, в том числе представитель Палаты предпринимателей. У населения района появилась возможность получить 44 государственной услуги по принципу "одного окна".

Заместитель акима области Гани Ныгыметов подчеркнул, что фронт-офисы "Открытый акимат" направлены на создание удобной площадки для консультации, приема документов и первичной помощи для жителей района. Отметили и то, что благодаря открытию фронт-офиса, городской акимат в Булаево получил новый ремонт и сотрудники работают теперь в более удобных условиях.

Функционирование данного проекта на районном уровне даст нужный импульс в развитии сервисного государства, позволив снизить коррупционные риски при оказании государственных услуг. Также он отметил условия, созданные для посетителей, и указал, что услугодатели в первую очередь должны ориентироваться на нужды людей, - отметил Нурлан Жахин.

Кроме этого, в рамках работы ситуационного центра по борьбе с КВИ посетили медицинские организации на предмет занятости койка-мест и наличия медицинского оборудования и препаратов, а также аптеки на предмет завышения цен на лекарства и их дефицита. Подобных фактов в ходе осмотра зафиксировано не было.


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