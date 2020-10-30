Шпекбаев ознакомился с ходом цифровизации предприятий Павлодарской области

Защита бизнеса – это рабочие места, налоги и улучшение жизни населения. Главное не мешать, - подчеркнул глава Агентства.

Председатель Агентства по противодействию коррупции РК А. Шпекбаев во второй день рабочей поездки в Павлодарскую область посетил ряд государственных учреждений региона, сообщает zakon.kz.

Так, глава Антикоррупционной службы побывал в местных органах по делам обороны и государственных доходов, где ознакомился с учетно-призывной работой, а также деятельностью по обеспечению полного и своевременного поступления налогов, таможенных и других обязательных платежей в бюджет.

Алик Шпекбаев отметил, что армия должна быть образцом добропорядочности, дисциплины и чистоты.

Требуется усилить превентивные меры в войсковых частях. В этом контексте необходимо уделить особое внимание вопросам автоматизации и цифровизации государственных услуг в целях упреждения бытовой коррупции, - сказал он.

Далее председатель Агентства принял участие в презентации модульного инфекционного госпиталя на 200 коек для лечения Covid-19.

Кроме того, он ознакомился с работой по оказанию госуслуг в современном формате в сервисном центре "Open Pavlodar", который был открыт по его инициативе два года назад.

С начала текущего года во фронт-офис "Open Pavlodar" обратилось более 90 тыс. человек, из них 54 741 получили государственные услуги, 35 432 человек получили консультации, услуги финансовых институтов и негосударственных учреждений.

Ориентация на потребности граждан – один из важнейших элементов антикоррупционной политики. В этом контексте, ключевую роль играет трансформация госаппарата через призму добропорядочности, открытости и подотчетности, - отметил председатель Агентства.

Далее глава Антикора посетил Павлодарский государственный университет им. С. Торайгырова, где ему в рамках проекта "IT HUB" продемонстрировали разработки инновационных IT продуктов и стартапов.

Основные задачи центра – сбор информации из различных источников, статистическая и аналитическая обработка накопленной информации, а также мониторинг результатов бизнес-процессов университета.

Кроме того, А. Шпекбаев ознакомился с деятельностью ГУ "Учебно-производственный комбинат №2 города Павлодара" и школы №39.

При посещении среднего учебного учреждения к председателю Агентства обратилась инициативная группа из числа жителей, которые выразили огромную благодарность всей системе Антикоррупционной службы за оказанную помощь в возврате стадиона школы в госсобственность, который был незаконно передан частному лицу для строительства многоэтажки.

В "Доме инвесторов" гостям региона презентовали проекты в рамках "Дорожной карты занятости" и цифровизации.

Во время презентации заместитель акима области С. Шаяхметов рассказал, что за истекшие 9 месяцев объем инвестиций региона в основной капитал составил 328 млрд. тенге. Реализуется 32 индустриальных проекта на сумму 489,5 млрд. тенге. По итогам реализации этих проектов, будет создано порядка 2900 новых постоянных рабочих мест.

Защита бизнеса – это рабочие места, налоги и улучшение жизни населения. Главное не мешать, - подчеркнул А. Шпекбаев.

Стоит отметить, что в рамках проекта Антикора по защите бизнеса и инвестиций "Protecting Business and Investments" (PBI) в Павлодарской области заключено 38 соглашений по антикоррупционному сопровождению бизнес-проектов. Рост количества таких соглашений в т.г. в сравнении с прошлым годом составил 133%. Зарегистрировано 39 обращений юридических лиц, из которых 95% решены положительно.

Алик Шпекбаев отметил важность защиты бизнеса и поблагодарил акима области Абылкаира Скакова за оперативное решение вопросов предпринимателей.

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