Об этом участковым инспекторам микрорайона “Орбита” сообщили местные жители.

В Алматы глухонемой сапожник хранил в мастерской наркотики, сообщает zakon.kz.

Об этом участковым инспекторам микрорайона “Орбита” сообщили местные жители. Сигнал был сразу же проверен, он подтвердился, рассказали в полиции.

В ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия “Правопорядок” на территории Бостандыкского района участковые инспектора с помощниками полиции задержали сапожника с наркотическими средствами в крупном размере. Как оказалось, фигурант работает сапожником. Наркотическое средство – гашиш был обнаружен на его рабочем месте, в обуви. Задержанный – глухонемой, поэтому в момент задержания не смог пояснить сотрудникам полиции, откуда у него появились наркотики и с какой целью он хранил их у себя, - рассказал заместитель начальника Управления полиции Бостандыкского района Едилхан Байгараев.

В настоящее время досудебное расследование проводится по ст.296 ч.4 УК РК "Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере".

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