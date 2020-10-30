В Турции и Греции произошло мощное землетрясение
Мощность землетрясения составила 6,6. Подземные толчки привели к разрушению по меньшей мере 20 домов. Есть пострадавшие. Улицы заливает цунами.
В Эгейском море произошло мощное землетрясение. Больше всего пострадали турецкая провинция Измир и греческий остров Самос. Подземные толчки привели к разрушению по меньшей мере 20 домов, сообщает zakon.kz.
Отмечается, что пострадали здания в измирских районах Байраклы и Борнова.
Allahım sen koru #deprem #izmir pic.twitter.com/kcb9gjnNFZ— Yiğit Morningstar (@yigitbayraktar) October 30, 2020
Пострадали жилые дома и отели, в которых находились люди. Как сообщил телеканал NTV со ссылкой на мэрию города, в городском районе Борнова рухнуло четырехэтажное здание. Сейчас спасатели ищут выживших под завалами. Точное число жертв, которые могли оказаться в ловушке, неизвестно. Под завалами могут находиться люди, местные жители вручную разбирают обломки.
The moment when the powerful earthquake hit in #Izmir (Turkey)pic.twitter.com/cxplP3nkgB— Disclose.tv ???? (@disclosetv) October 30, 2020
Мощность землетрясения составила 6,6. Улицы заливает цунами.
BREAKING - TSUNAMI currently flooding the city of #Seferihisar south-west of #Izmir in Turkey.pic.twitter.com/TDC6om6LkA— Disclose.tv ???? (@disclosetv) October 30, 2020
В Управлении по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD) сообщили, что эпицентр толчков, зафиксированных в 14.51 по местному времени, находился в Эгейском море у побережья района Сеферхисар провинции Измир.
BREAKING - Over 20 buildings have collapsed in #Izmir (Turkey) after a powerful earthquake - Interior Ministerpic.twitter.com/DIp7Gfxhgp— Disclose.tv ???? (@disclosetv) October 30, 2020
Кроме того, землетрясение магнитудой 6,9 зафиксировано в Греции. Так, один человек получил ранения на острове Самос. Землетрясение произошло примерно в 20 километрах от острова.
Отмечается, что обрушилась часть церкви Богоматери в Карловаси, несколько зданий получили повреждения.
Σαμος τώρα #σεισμός pic.twitter.com/Xaoc56KJ6v— 2ΝΥΣΗΣ Χ.® (@dionisischal) October 30, 2020
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