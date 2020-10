В Турции и Греции произошло мощное землетрясение

Мощность землетрясения составила 6,6. Подземные толчки привели к разрушению по меньшей мере 20 домов. Есть пострадавшие. Улицы заливает цунами.

В Эгейском море произошло мощное землетрясение. Больше всего пострадали турецкая провинция Измир и греческий остров Самос. Подземные толчки привели к разрушению по меньшей мере 20 домов, сообщает zakon.kz.

Отмечается, что пострадали здания в измирских районах Байраклы и Борнова.

Пострадали жилые дома и отели, в которых находились люди. Как сообщил телеканал NTV со ссылкой на мэрию города, в городском районе Борнова рухнуло четырехэтажное здание. Сейчас спасатели ищут выживших под завалами. Точное число жертв, которые могли оказаться в ловушке, неизвестно. Под завалами могут находиться люди, местные жители вручную разбирают обломки.

Мощность землетрясения составила 6,6. Улицы заливает цунами.

В Управлении по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD) сообщили, что эпицентр толчков, зафиксированных в 14.51 по местному времени, находился в Эгейском море у побережья района Сеферхисар провинции Измир.

Кроме того, землетрясение магнитудой 6,9 зафиксировано в Греции. Так, один человек получил ранения на острове Самос. Землетрясение произошло примерно в 20 километрах от острова.

Отмечается, что обрушилась часть церкви Богоматери в Карловаси, несколько зданий получили повреждения.

