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Президент Таджикистана отправил правительство в отставку

В пятницу состоялась инаугурация 68-летнего Эмомали Рахмона, которого 11 октября избрали президентом Таджикистана в пятый раз.

Фото : Global Aawaj30 октября 2020, 20:53

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон подписал указ, согласно которому правительство страны отправлено в отставку, сообщает zakon.kz.

Соответствующий указ размещен на сайте главы государства.

Правительству Республики Таджикистан в составе премьер-министра, первого заместителя и заместителей премьер-министра, министров, председателей государственных комитетов продолжить выполнение своих обязанностей до назначения новых членов правительства Республики Таджикистан, — говорится в документе.

В пятницу состоялась инаугурация 68-летнего Эмомали Рахмона, которого 11 октября избрали президентом Таджикистана в пятый раз. Рахмон занимает должность с 1994 года. На выборах он одержал победу над четырьмя другими кандидатами, получив 90,92% голосов избирателей при явке в 85,39%.


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