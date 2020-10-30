Президент Таджикистана отправил правительство в отставку
В пятницу состоялась инаугурация 68-летнего Эмомали Рахмона, которого 11 октября избрали президентом Таджикистана в пятый раз.
Фото : Global Aawaj30 октября 2020, 20:53
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон подписал указ, согласно которому правительство страны отправлено в отставку, сообщает zakon.kz.
Соответствующий указ размещен на сайте главы государства.
Правительству Республики Таджикистан в составе премьер-министра, первого заместителя и заместителей премьер-министра, министров, председателей государственных комитетов продолжить выполнение своих обязанностей до назначения новых членов правительства Республики Таджикистан, — говорится в документе.
В пятницу состоялась инаугурация 68-летнего Эмомали Рахмона, которого 11 октября избрали президентом Таджикистана в пятый раз. Рахмон занимает должность с 1994 года. На выборах он одержал победу над четырьмя другими кандидатами, получив 90,92% голосов избирателей при явке в 85,39%.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5046019-62496fffb37050456c176ecac95b7e77
Сейчас читают