Алик Шпекбаев встретился с общественностью Павлодарской области

Главе Антикоррупционной службы представители общественности смогли напрямую задать волнующие вопросы и получить исчерпывающие ответы на них.

С павлодарскими общественными активистами встретился председатель Антикоррупционной службы. Напомним, Алик Шпекбаев прибыл в Павлодарскую область с двухдневным рабочим визитом, сообщает zakon.kz.

Сегодня, 30 октября состоялась открытая диалоговая встреча с общественностью, бизнес-сообществом и представителями СМИ.

Глава Антикора подробно рассказал о новшествах антикоррупционного законодательства, осветив практику персональной ответственности руководителей за коррупцию подчиненных, новый механизм проведения антикоррупционной экспертизы, изменения в системе поощрения осведомителей, полный запрет на получение госслужащими подарков и ограничения по совместной работе близких родственников.

Такие приоритеты антикоррупционной политики, как эффективная превенция, действенные уголовно-правовые меры, конструктивное партнерство и проактивное общество, продиктованы современными реалиями. Поэтому мы отходим от практики уголовно-правовых, карательных и жестких посадок. Подчеркиваю, сейчас в основе у нас предупреждение коррупционных правонарушений. При этом, немаловажное значение имеет широкая поддержка со стороны гражданского общества, - отметил Алик Шпекбаев.

В свою очередь, руководитель информационно-просветительского штаба при Агентстве Ырза Турсынзада подчеркнула, что коррупция – болезнь общества, пережитки рабского сознания.

Мы должны менять сознание граждан, работать на предупреждение коррупции. Каждый осознанный гражданин должен внести свою лепту в борьбу с коррупцией, - сказала спикер.

В ходе встречи общественный деятель Саида Таукелова поделилась результатами прошедшего мониторинга в городах Экибастуз, Аксу и поселке Калкаман.

Антикоррупционной службой проведены ряд мониторингов медицинских учреждений г. Экибастуз. Во время мониторинга установлены грубые нарушения санитарно-эпидемиологических норм пищевого блока. Мониторинги Антикоррупционной службы и общественности социально-значимых объектов – особо актуальны в такой сложный период, - отметила она.

Главе Антикоррупционной службы представители общественности смогли напрямую задать волнующие вопросы и получить исчерпывающие ответы на них.

Завершая визит, в рамках Концепции "Слышащего государства", Алик Шпекбаев совместно с акимом области Абылкаир Скаковым провел прием граждан.

Так, за помощью в приобретении дорогостоящих лекарственных препаратов двухлетнему ребенку обратилась жительница области. Решение данного вопроса поручено руководителю управления здравоохранения.

Поводом для еще одного обращения послужили трудности в получении жилья по категории "Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, потерявшие родителей до совершеннолетия". Вопрос также взят на личный контроль Председателя.

Кроме того, в ходе приема поддержан социальный проект по развитию предпринимательства, оказывающего психологическую помощь и психокоррекционные услуги онкобольным и их семьям.

По итогам встреч даны соответствующие поручения уполномоченным органам, исполнение которых взяты на личный контроль.

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