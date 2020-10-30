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Участница вокального конкурса X-Factor: "Я пела на одной сцене с Уитни Хьюстон"

Жюри рассмотрело более 5 тысяч онлайн заявок

Фото : Первый канал "Евразия"30 октября 2020, 21:54

На "Первом канале "Евразия" стартовал VIII сезон международного вокального конкурса X-Factor с призовым фондом 7 миллионов тенге.

В нынешнем сезоне в качестве членов жюри и наставников выступают: Нагима Ескалиева - народная артистка Республики Казахстан, Нурберген Махамбетов – музыкальный критик и Анатолий Цой – выпускник первого сезона шоу X-Factor, сегодня уже популярный певец и актер.

Они рассмотрели более 5 тысяч онлайн заявок и уже решили, кого пригласить на прослушивание. Одна из тех, кому повезло на этом этапе - Лаура Утеуова из Мангистау. Говорит, у нее уже есть опыт выступления на сцене – в детских конкурсах.

Я пела на одной сцене с Уитни Хьюстон, Софией Ротару, Николаем Басковым и другими известными артистами. Это было круто, я никогда это не забуду! - рассказывает Лаура.

И хотя это были разные концерты на одной сцене и в разное время, все равно этот случай навсегда запомнился девушке. Прослушивание прошло на "ура", все члены жюри единогласно сказали Лауре: "ДА!", - а бывший участник группы "MBAND" откровенно добавил, что "кайфанул" от голоса девушки. Посмотрим, что будет дальше!

Тем более, что конкуренция на проекте очень высокая! Участники – неординарные!

Завтра перед жюри выступит Махульбек Даулетов - житель села Кулан Жамбылской области. На вопрос Нагимы Ескалиевой, сколько Вам лет, участник честно ответил, что 74 года. Односельчане пенсионера ждут с нетерпением эфира и желают своему земляку только победы!

X-Factor будет поражать, удивлять и захватывать телезрителей каждую субботу в 20:00. Не пропустите 31 октября на "Первом канале "Евразия" второй эпизод музыкального конкурса талантов "X-Factor".


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