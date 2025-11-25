После падения со сцены участница конкурса "Мисс Вселенная" попала в реанимацию
Это произошло после падения со сцены по время шоу. Об этом передает The Cut.
Инцидент случился 19 ноября на предварительном туре конкурса, который состоялся в Таиланде. Генри, которая является обладательницей титула "Мисс Ямайка", дефилировала в длинном вечернем платье и туфлях с высокой платформой, однако в какой-то момент не заметила края сцены и рухнула вниз.
Момент попал на видео, которое моментально разошлось в соцсетях.
Хотя пострадавшую унесли с места происшествия на носилках, тогда организаторы конкурса сообщили, что она не получила серьезных травм. Однако позже выяснилось, что ситуация гораздо более серьезная. Со слов врачей, Габриэль останется в отделении интенсивной терапии как минимум семь дней.
