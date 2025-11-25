#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

После падения со сцены участница конкурса "Мисс Вселенная" попала в реанимацию

Конкурсантка Мисс Вселенная в реанимации, фото - Новости Zakon.kz от 25.11.2025 07:15 Фото: Instagram/officialgabriellehenry
28-летняя участница конкурса из Ямайки Габриэль Генри находится в реанимации, сообщает Zakon.kz.

Это произошло после падения со сцены по время шоу. Об этом передает The Cut.

Инцидент случился 19 ноября на предварительном туре конкурса, который состоялся в Таиланде. Генри, которая является обладательницей титула "Мисс Ямайка", дефилировала в длинном вечернем платье и туфлях с высокой платформой, однако в какой-то момент не заметила края сцены и рухнула вниз.

Момент попал на видео, которое моментально разошлось в соцсетях.

Хотя пострадавшую унесли с места происшествия на носилках, тогда организаторы конкурса сообщили, что она не получила серьезных травм. Однако позже выяснилось, что ситуация гораздо более серьезная. Со слов врачей, Габриэль останется в отделении интенсивной терапии как минимум семь дней.

Также госпитализирована 91-летняя звезда французского кино Брижит Бардо.

Фото Алия Абди
Алия Абди
