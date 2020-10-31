Фируза Шарипова победила сербку на турнире по боксу в Москве
Казахстанка выиграла свой двенадцатый бой на профи-ринге.
Фото : vk.com/sharipova_firuza31 октября 2020, 00:12
Казахстанка Фируза Шарипова в рамках московского турнира «Держись и бей» встретилась со спортсменкой из Сербии Сарой Марьянович, сообщает zakon.kz.
Бой в легкой весовой категории продлился всю дистанцию и закончился победой Шариповой единогласным решением судей, передает Sports.kz.
Фируза Шарипова выиграла свой двенадцатый бой на профи-ринге. Для 26-летней казахстанки это был второй бой в 2020 году — до этого она дралась в августе и нокаутировала в пятом раунде Хэппи Дауди (9-7-1, 4 КО) из Танзании. Сара Марьянович потерпела восьмое поражение.
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