Фируза Шарипова победила сербку на турнире по боксу в Москве

Казахстанка выиграла свой двенадцатый бой на профи-ринге.

Казахстанка Фируза Шарипова в рамках московского турнира «Держись и бей» встретилась со спортсменкой из Сербии Сарой Марьянович, сообщает zakon.kz.

Бой в легкой весовой категории продлился всю дистанцию и закончился победой Шариповой единогласным решением судей, передает Sports.kz.

Фируза Шарипова выиграла свой двенадцатый бой на профи-ринге. Для 26-летней казахстанки это был второй бой в 2020 году — до этого она дралась в августе и нокаутировала в пятом раунде Хэппи Дауди (9-7-1, 4 КО) из Танзании. Сара Марьянович потерпела восьмое поражение.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!